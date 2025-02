Radiologo salva la sua gattina dopo avere fatto un tac in ospedale, la procura di Aosta apre un fascicolo

Ha sollevato davvero un polverone il caso del dottore che all’interno dell'ospedale Umberto Parini di Aosta, in cui lavora da 18 anni, ha sottoposto a Tac e curato la sua gattina Athena caduta dal tetto di un condominio. Un volo di ben diciotto metri. “Se fosse morta non me lo sarei potuto mai perdonare, anche per i miei figli che l'adorano”. Così Gianluca Fanelli, responsabile della struttura semplice di Radiologia e neuroradiologia interventistica, che in una lettera ha riscostruito l’accaduto. Il procuratore di Aosta facente funzioni, Luca Ceccantia, ha aperto un fascicolo, dopo la segnalazione arrivata direttamente dall'azienda sanitaria locale. Il 27 gennaio scorso dopo le 20, quando le tre tac del reparto non erano in servizio, Gianluca Fanelli ha salvato la gattina effettuando dopo la tac un drenaggio che ha consentito all’animale di riprendere a respirare normalmente. Un lieto fine per la gattina che aveva subito il distacco di almeno un polmone, lui invece dovrà vedersela con la magistratura chiamata ad accertare eventuali responsabilità penali. Il protagonista di questa incredibile vicenda, convinto di aver fatto la cosa giusta, si è detto disposto a risarcire l'eventuale danno economico causato dal suo operato all'ospedale Umberto Parini. "Quando la tengo in braccio con i suoi occhi adesso trasmette gratitudine", ha spiegato Gianluca Fanelli.





Le dichiarazioni del direttore generale dell’Usl

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Massimo Uberti ha parlato chiaro. “Qui ci sono anche delle ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, parlo di ipotesi, ma il pubblico ufficiale ha l'obbligo, in caso di ipotesi di questi reati, di segnalazione in procura", ha sottolineato Massimo Uberti. "L'ho saputo venerdì sera, da una segnalazione verbale. Ho disposto una verifica da parte del direttore della struttura di radiologia e del dipartimento di diagnostica per immagini, che sono i responsabili di quel servizio. E' arrivata lunedì sera. Quindi ho attivato la commissione di disciplina, che è il nucleo preposto a verificare i fatti e a emanare le sanzioni. Ora partirà l'iter di contestazione e di verifica dei fatti", ha aggiunto in merito a questa vicenda il direttore generale dell’ Usl.