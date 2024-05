Raf a RTL 102.5: "Sto lavorando ad una nuova versione di ‘Self Control’ con dei featuring internazionali"

Raf è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante "W l’Italia", l’artista ha presentato in diretta in radiovisione l’evento live “SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY”, venerdì 8 novembre all’Unipol Forum di Milano, un concerto evento in cui si ripercorreranno i 40 anni di carriera di Raf attraverso tutti i suoi brani più celebri. RTL 102.5 è la radio ufficiale!

Il concerto a Milano sarà una grande festa in musica con tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco per celebrare il 40° anniversario, non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria di Raf. «Nel mondo della musica ho tanti amici, uno fra tutti è Umberto Tozzi. Non ho rivali, se non sono amici c’è comunque un bel rapporto, non mi sono mai dovuto scontrare come spesso succede adesso».

‘Self Control’ è un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà. Ha segnato l’esordio della straordinaria storia artistica di Raf, facendolo conoscere al pubblico italiano e internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Ospite di RTL 102.5, Raf ha raccontato: «Ho girato il video di ‘Self Control’ in una cantina di Monaco di Baviera, con un green screen sullo sfondo. Era veramente un video kitsch, ma è diventato così bello proprio grazie a quegli effetti dell'epoca. Il brano doveva ancora ottenere il successo che poi ha avuto, ma inizialmente non ci avevamo investito molto. Era un videoclip moderno e sperimentale per quei tempi. Sto lavorando ad una nuova versione di ‘Self Control’ con dei featuring internazionali, spero che sia pronta per l’appuntamento di Milano».

Il concerto evento sarà l’occasione per ripercorrere la carriera dell’artista attraverso tutti i suoi brani più celebri, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora. Ospite di "W l’Italia", Raf ha raccontato il percorso di alcuni dei suoi brani più celebri, come "Gente di Mare", con cui, nel 1987, ha partecipato all'Eurovision Song Contest. «All'Eurovision ci sono stato con Umberto Tozzi e con il brano ‘Gente di mare’. Siamo arrivati terzi perché, secondo alcuni, eravamo troppo casual. All'epoca l'Eurovision era meno seguito dai giovani, mentre adesso è uno spettacolo incredibile, con una produzione immensa. Prima era comunque un evento importante, ma forse non alla portata di tutti. Anche ‘Gente di mare’, come alcune mie canzoni a Sanremo, arrivò terza e poi divenne il successo».

Raf ha pubblicato 14 album in studio, vendendo più do 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Sulla prima radiovisione d’Italia, Raf ricorda i suoi esordi nel mondo della musica: «All'inizio della mia carriera frequentavo un po' l'ambiente punk. È un bel ricordo, mi divertivo un sacco, eravamo ragazzini ed era una trasgressione musicale più che concettuale. Le mie contestazioni le tengo per me e le esprimo quando vado a votare, per esempio».

Il concerto evento è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. I biglietti per il concerto evento “SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it