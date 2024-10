Rafa Nadal chiude la carriera agonistica, giocherà le ultime partite nella final eight di Davis a Malaga

Rafa Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni con un filmato pubblicato sui suoi profili social. La Final 8 di Coppa Davis. In programma a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista. "Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione".Rafa ha ora 37 anni. In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera - ha aggiunto - E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare". "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese - ha sottolineato - "Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere", dice. E ringrazia "l'intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita", spiega, mentre le immagini mostrano Roger Federer e Novak Djokovic.

Sommerso da messaggi di amici e rivali

I suoi leggendari avversari hanno subito inviato messaggi."Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai". Roger Federer è stato uno dei primi a rispondere al post-video in cui Rafa Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis. "Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti in questo sport che amiamo - le parole dell'ex n.1 -. E' stato un onore assoluto". Anche l'azzurro Matte Berrettini ha salutato Nadal, con un semplice 'Leyenda'.Finali storiche per il re della terra rossa, da ricordare anche Wimbledon, ma per noi italiani la partita delle partite si è giocata il 14 maggio del 2006 Rafa Nadal e Roger Federer hanno scritto la storia degli Internazionali d’Italia disputando quella che è diventata la finale più bella di sempre del torneo di Roma. Cinque set spettacolari, tre tie-break, l’ultimo quello decisivo lo vinse Nadal, 7 punti a 5, dopo 5 ore e 5 minuti di gioco. E da allora Roma ha recuperato posizioni e prestigio.

Un totem, mito dello sport, non solo del tennis

E riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. Vanta 22 successi su 30 finali disputate, è il secondo uomo più vincente nelle prove del Grande Slam dietro a Novak Đoković, in carriera ha vinto: 14 Roland Garros (record assoluto), 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Con Roy Emerson, Rod Laver e Novak Đoković, è uno dei soli quattro tennisti capaci di aggiudicarsi almeno due volte tutti i Major. Con 59 successi è in seconda posizione nella classifica delle vittorie dei Big Titles, ovvero i tornei di tennis più importanti al mondo. Otre ad un palmares per cui servirebbe una enciclopedia, ha alcuni record difficilmente superabili. Ne citiamo alcuni. E’ stato nº 1 del mondo per un totale di 209 settimane. È l'unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi (2000-2009, 2010-2019, 2020-2029) ed è il primatista assoluto per numero di settimane consecutive in top 10 (912: dal 25 aprile 2005 al 19 marzo 2023).