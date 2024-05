Ragazza 21enne investita e uccisa da auto pirata a Napoli. Poche ore prima travolta un'altra giovane, ora in prognosi riservata

E’ caccia all’automobilista che a Napoli, intorno alle 6,30 di questa mattina, ha travolto e ucciso una 21enne e poi è fuggito. Lei aveva trascorso la notte in un locale con le amiche, poi era salita sull’auto ma dopo pochi metri aveva chiesto alla conducente di fermarsi, sempre sulla stessa strada, per mettersi lei alla guida della vettura di cui era proprietaria. Non ha fatto in tempo, perché appena scesa dal sedile posteriore è stata investita da un’auto che non si è fermata ed ha fatto perdere le sue tracce. Un paio d’ore prima è avvenuto, sempre a Napoli, un altro gravissimo incidente, una 27enne dopo una serata fuori ha preso un taxi con le amiche, quando è scesa sotto casa, mentre attraversava la strada è stata investita da una macchina che ha proseguito la sua marcia, salvo tornare indietro dopo una 30ina di minuti. Alla guida un ragazzo di 24 anni, lei è in gravi condizioni e in prognosi riservata.

LE RICERCHE DEL PIRATA DELLA STRADA

L'auto investitrice, subito dopo l'investimento, si è data a precipitosa fuga facendo perdere le tracce. La ragazza investita, residente nel centro storico di Napoli, è morta sul posto. La Polizia Municipale intervenuta per prestare assistenza e procedere ai rilievi di rito, ha avviato le indagini per identificare il veicolo in fuga, a tal fine si stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e si stanno ascoltando i testimoni.