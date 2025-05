Rapina nella villa del giudice di Forum Annamaria Bernardini De Pace, sequestrato e picchiato il custode

Tre uomini fanno irruzione nella villa di La Spezia dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, giudice di Forum, donna di una straordinaria dedizione alla professione forese. I malviventi picchiano il custode, lo sequestrano per cercare di aprire la cassaforte.

Il bottino - secondo la ricostruzione - si aggirerebbe a poche migliaia di euro. La rapina, come riporta l'Ansa, sarebbe avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 maggio.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo la ricostruzione, tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella villa dell'avvocato. Il custode è stato picchiato ed è stata devastata la proprietà: i malviventi hanno provocato danni stimati in 100 mila euro. L'avvocato Bernardini De Pace non era in casa.

I RAPINATORI HANNO SEQUESTRATO IL CUSTODE

Sono in corso le indagini per risalire all'identità degli uomini. Il custode, che lavora per la villa da molti anni, è stato prima picchiato e poi legato e tenuto sotto sequestrato dai rapinatori che volevano farsi dare il codice della cassaforte. All'interno, però, hanno trovato solo poche migliaia di euro e per questo - come riporta l'Ansa - hanno infierito sull'arredamento spaccando e distruggendo tutto quello che potevano prima di andarsene. Il custode è stato trasferito all'ospedale della Spezia per le cure necessarie.