Rapporto Caritas-Migrantes: in Italia oltre 5 milioni di residenti stranieri

Un quadro sempre più variegato e composito, quello della popolazione italiana, da anni funestata dal calo demografico. A fotografare la situazione, il nuovo rapporto Caritas-Migrantes 2024, presentato questa mattina a Roma. Partiamo dai dati generali: al 1° gennaio 2024 i residenti in Italia sono 58 milioni e 990 mila, ancora in calo rispetto alla stessa data del 2023 di 7 mila unità. Sul totale, i cittadini stranieri risultano essere 5 milioni e 308 mila, in aumento di 166 mila individui sullo scorso anno. Si tratta di un’incidenza pari a circa il 9% sul totale. Ad acquisire la cittadinanza italiana nello scorso anno sono stati in 200 mila unità, un dato sostanzialmente in linea con l’anno precedente.





I profili

La maggior parte degli stranieri che decide di trasferirsi in Italia sceglie il Nord (sono circa il 58,6%), con un’incidenza dell’11,3%. Il secondo luogo prediletto è il Centro, dove risiedono 1 milione e 301 mila individui, anche qui con un’incidenza di poco superiore all’11%. Risulta più contenuta la presenza di residenti stranieri al Sud, con 897 mila unità, con un’incidenza di appena il 4,5 %.

Interessante il dato che approfondisce le nazioni di provenienza: il primato spetta anche quest’anno al Marocco, seguito da Albania e Ucraina. Al decimo posto troviamo la Tunisia che l’anno scorso era stata sopravanzata dalla Moldavia.

In media, l’età della popolazione di cittadinanza straniera nel nostro Paese è più bassa rispetto a quella italiana: la classe di età prevalente arriva fino ai 17 anni (sono circa il 20,6%); al secondo posto ci sono gli over 60 (10,8%).

Vale la pena soffermarsi anche sulle religioni più diffuse tra la popolazione straniera iscritta nelle anagrafi dei comuni italiani. All’inizio di quest’anno sono i cristiani a farla da padrone: il 53%, infatti, si dichiara di questa confessione (in particolare i cattolici sono 902 mila e la componente ortodossa raggiunge 1 milione e 545 mila fedeli). Il 29,8% è musulmano (circa 1 milione 582 mila). A seguire ci sono i buddisti (177 mila che incidono per il 3,3%), gli induisti (112 mila) per il 2,1%, i sikh (90 mila) per l'1,7%, mentre la quota di atei e agnostici (512 mila) si colloca al 9,7%.