Ravenna: docente ultracinquantenne ai domiciliari con l'accusa di aver molestato un'allieva minorenne

La storia viene riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino: un docente ultracinquantenne di un istituto superiore di Ravenna è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sua allieva minorenne. A far emergere la sequenza di atteggiamenti morbosi proprio la ragazza che nei mesi scorsi ha cominciato a manifestare sintomi di malessere profondo e che, confidandosi con la madre, aveva manifestato l’intenzione di non volere andare più a scuola. Da questo, la donna ha deciso di sporgere denuncia contro il docente.

I risultati delle indagini

Dalle indagini della Polizia scattate subito dopo sono state ricostruiti tutti gli episodi, avvenuti nell'ultima parte del 2023, in cui il professore avrebbe approcciato sessualmente la sua allieva, rivolgendole anche battute a sfondo sessuale, arrivando poi a vere e proprie molestie, corredate da regali e messaggi non graditi. Nell'interrogatorio di garanzia, l'insegnante, rendendo dichiarazioni spontanee, ha dichiarato di essere stato frainteso e ha chiesto una misura cautelare meno afflittiva. La scuola ignara di tutto fino alla notifica dei domiciliari, ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti per fare luce su ogni aspetto