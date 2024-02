Re Carlo III ha il cancro, la scoperta durante l'ultimo ricovero in ospedale

Re Carlo III ha il cancro. la notizia diffusa alle 19.05 italiane, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I monarca britannico era stato ricoverato alla London Clinic poco più di una settimana fa per un intervento per l'ingrossamento della prostata ed è durante l'operazione che i medici hanno scoperto questo nuovo problema. La nota diffusa dalla casa reale precisa che il tumore non è alla prostata. Il palazzo non ha indicato dove il cancro sia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che è considerato trattabile e che Carlo ha iniziato oggi stesso un ciclo di "trattamenti regolari". Il monarca è stato visto nelle scorse ore alla messa domenicale della chiesa di Sandringham, vicino alla residenza reale di campagna nel Norfolk inglese, per la prima volta in pubblico dopo l'uscita dalla clinica. Era sorridente ed ha risposto ai saluti della gente.





La nota

La nota diffusa da Buckingham Palace aggiunge che "la pausa" negli impegni pubblici ufficiali di re Carlo III iniziata dopo l'intervento alla prostata è destinata ad allungarsi e che altri membri senior della famiglia reale saranno chiamati a fare le veci. Inoltre, si legge che il re intende per il momento proseguire nei suoi "doveri costituzionali" di capo di Stato e che quindi non vi sarà bisogno di una supplenza formale. Il sovrano "resta totalmente positivo sul trattamento e conta di ritornare a svolgere pienamente i suoi impegni pubblici non appena possibile", recita il comunicato della casa Reale. Mentre proprio oggi è stato annunciato per mercoledì il ritorno del suo primogenito William all'attività pubblica, dopo che anche l'erede era stato assente dalle scene per assistere sua moglie Kate convalescente e accudire i figli.





Harry

L'altro figlio di Re Carlo III, Harry, ha già sentito il padre e si prepara a tornare a Londra. Dovrebbe essere nella capitale britannica nei prossimi giorni.Lo ha reso noto una fonte vicina al Duca di Sussex, citata da Sky News.





La vicinanza al re

"Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione. Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che l'intero Paese gli augurerà ogni bene" ha scritto su X il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo l'annuncio di Buckingham Palace della diagnosi di cancro per re Carlo III. Il leader laburista Sir Keir Starmer ha augurato al re "tutto il meglio per la sua guarigione", a nome del partito. "Non vediamo l'ora di vederlo tornare in piena salute". Anche il primo ministro scozzese gli augura "il meglio per una pronta guarigione", e la prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, si è detta "molto dispiaciuta" per la diagnosi di cancro "e voglio augurargli ogni bene per le sue cure e una guarigione completa e rapida". Il primo ministro gallese Mark Drakeford si è detto "rattristato nel sentire la notizia", inviando i suoi migliori auguri. "Tutto il Paese oggi farà il tifo per il Re. A Carlo III i migliori auguri per una completa e pronta guarigione", scrive su X l'ex premier Boris Johnson. "Una notizia incredibilmente triste" scrive un portavoce del Dipartimento di Stato americano, precisando che i pensieri dell'Amministrazione Biden sono rivolti al re e alla famiglia reale.