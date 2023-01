Record della nave rompighiaccio italiana "Laura Bassi" in Antartide,

La nave rompighiaccio italiana "Laura Bassi" ha raggiunto il punto più meridionale mai raggiunto dell'Antartide, Mare di Ross, Baia della Balene, coordinate: 78° 44.280' S. L'imbarcazione, impegnata nel corso della campagna oceanografica della 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, ha cosi battuto un record mondiale assoluto. Il viaggio della Laura Bassi era iniziato lo scorso 17 novembre, con la partenza da Trieste, una navigazione di circa 40 giorni verso la Nuova Zelanda. Il 5 gennaio l'imbarcazione ha lasciato il porto di Lyttelton, alla volta della Stazione Mario Zucchelli e del Mare di Ross. La campagna è stata suddivisa in due "sottocampagne" oceanografiche nel Mare di Ross, intervallate dalla sosta presso la stazione Mario Zucchelli, nel corso delle quali 46 tra ricercatrici, ricercatori e tecnici complessivamente si alterneranno per portare avanti le attività di ricerca previste nell'ambito di otto progetti finanziati dal Pnra, oltre alle attività in collaborazione con l'Istituto Idrografico della Marina Militare.





Punto mai toccato prima

L'area antartica finora inesplorata è stata raggiunta per effettuare i campionamenti previsti nell'ambito del progetto "Bioclever" coordinato dall'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie anche alla collaborazione dell'osservatorio marino MORSea. I ricercatori hanno trovato un mare libero dai ghiacci, perfetto per la conduzione degli studi, con una profilatura Ctd e attività di pesca scientifica. "Sono contento del record, ma al tempo stesso sono triste nel constatare che le cose stanno veramente cambiando qui in Antartide e nel mondo in generale", ha commentato Franco Sedmak, il comandante della Laura Bassi. "Nel 2017, quando per la prima volta siamo stati con la vecchia OGS Explora nella Baia delle Balene, abbiamo trovato tanto ghiaccio impenetrabile. Personalmente mai avrei pensato di poter a distanza di pochi anni riscontrare un tale scioglimento del ghiaccio da riuscire a scendere tanto a sud quanto, forzando e osando un po', siamo riusciti a fare quest'anno".