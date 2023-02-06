Record di Giove, il pianeta del Sistema solare ha 92 lune e strappa il primato a Saturno

Giove non è solo il pianeta gigante del Sistema Solare, ma da oggi è quello con il maggior numero di lune: ben 92, nove in più di Saturno che si ferma, si fa per dire, a 83. La scoperta delle ultime 12 lune che gravitano attorno a Giove è opera del Minor Planet Center, ovvero il Centro per i corpi minori dell'Iau, l’Unione Astronomica Internazionale.





Una luna in più anche per Saturno

Saturno può vantare la scoperta di una nuova luna E questa scoperta si deve ai dati della sonda Cassini, della Nasa, Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana. Nonostante sia terminata nel 2017, questa missione continua a riservare sorprese dai dati che vengono elaborati e che nei giorni scorsi hanno portato alla scoperta delle nuove lune di Giove pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters.





Giove

Le nuove dodici Lune di Giove sono state osservate per la prima volta fra il 2021 e il 2022 dai telescopi delle Hawaii e in Cile e sono state riconosciute soltanto adesso come tali. Si tratta di corpi molto piccoli, il loro diametro è compreso fra 1 e 3 chilometri. Gli esperti confidano di poterle vedere da una distanza più vicina in un futuro non molto lontano in modo determinarne meglio l'origine. La speranza è dell'astronomo Scott Sheppard, della Carnegie Institution, che ha al suo attivo la scoperta di ben 70 lune di Giove, comprese le ultime 12.





Un fenomeno nato molto tempo fa

Se Giove e Saturno hanno decine e decine di piccoli satelliti naturali è dovuto al fatto che lune un tempo più grandi sono andate in frantumi in seguito all'impatto con comete o asteroidi. Stessa situazione per Urano, che di lune ne ha 27 e Nettuno che ne ha 14. Anche se questi ultimi due pianeti sono talmente lontani che al momento è difficile individuare eventuali altre lune più piccole ha detto Sheppard. Sappiamo invece che le lune di Marte sono soltanto due e che la Terra ne ha una, mentre Venere e Mercurio ne sono privi.





Le nuove lune di Giove

Le dodici nuove lune di Giove sono tutte piuttosto distanti dal pianeta e la loro rotazione intorno al gigante dura più di 340 giorni terrestri, mentre le due più lontane impiegano 550 giorni. La prossima missione sarà quella di raccogliere dati sulle nuove lune e potrebbe essere portata a termine dalla missione Juice (Jupiter Icy Moon Explorer), che l'Agenzia Spaziale Europea si prepara a lanciare nel prossimo mese di aprile. Nel 2024 e' prevista una seconda missione diretta a Giove, Europa Clipper, della Nasa.



