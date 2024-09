Referendum di cittadinanza, si avvicina il quorum di 500.000 firme, la raccolta si chiude il 30 settembre Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

Un tilt della piattaforma del ministero della Giustizia ha rallentato le adesioni, ma non dovrebbe pregiudicare il risultato positivo, tra i firmatari c'è Zerocalcare

Resta poco meno di una settimana per la raccolta delle firme che mancano per il quorum per la proposta di un referendum sulla cittadinanza. Non sono molte, solo poco più di 40000. Fino a lunedì sera la piattaforma ne ha contate 459mila, con una crescita di adesioni rapida, nonostante un black - out avvenuto lunedì pomeriggio. Il comitato promotore ha spiegato che per i troppi accessi contemporanei la piattaforma gestita dal ministero della Giustizia si è bloccata. Lo stop del server è durato per qualche ora, impedendo la firma a quanti in quel lasso di tempo avrebbero voluto aderire. L’obiettivo è fissato a quota 500mila firme, da raggiungere entro il 30 settembre. Dal comitato promotore viene giudicato gravissimo l’episodio, impensabile che una piattaforma governativa non regga il flusso di queste ore, che è di circa 10.000 firme all’ora.

La proposta per il referendum Si vuole modificare l'articolo 9 della legge n. 91/1992 riducendo da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per i cittadini extra-Ue per poter presentare domanda di cittadinanza italiana. Le adesioni di stampo politico si presentano frastagliate. I dem non si sono mobilitati, la segretaria Elly Schein ne sta facendo invece una battaglia personale, aderiscono Bonelli e Fratoianni, la sinistra verde però è assente. Dalla Lega critiche al progetto e anche ad alcuni aderenti. Andrea Crippa dice: Ci mancavano solo Ghali e Zerocalcare. L'ennesima pagliacciata. La legge va bene e non si deve toccare" La lunga lista dei personaggi pubblici che hanno firmato Tra i vip che hanno già firmato c’è appunto Zerocalcare, il fumettista paladino della vita con totale astinenza dal consumo di tabacco, droga e alcool . Ha lanciato un video-appello per “riportare un po’ di giustizia e consentire a chi sta in Italia, vive e ha relazioni qui, di avere gli stessi diritti degli altri” -, poi ecco la firma di Ghali, Giuliano Sangiorgi, Levante, La Rappresentante di Lista, Roberto Saviano, Alessandro Barbero, Elly Schein, Mimmo Lucano, Matteo Garrone, Julio Velasco, Giobbe Covatta, Patrick Zaki, Selvaggia Lucarelli e tanti altri.



