Reggio Emilia, collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale. Abusi su otto alunne Photo Credit: Foto: Ansa/Carabinieri

Raffaella Coppola

19 gennaio 2026, ore 12:34

Sospensione immediata dal lavoro e obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali per il bidello 28enne. Le vittime si sono confidate con i docenti

Costrette ad abbracci forzati, baci sul collo e contatti fisici ravvicinati per le ragazzine coinvolte, 8 alunne tutte sotto i 14 anni, la vita a scuola era diventata un incubo. L'adulto accusato di violenza sessuale è un collaboratore scolastico di 28 anni. L'uomo avrebbe sfruttato i momenti di minor sorveglianza nei corridoi per compiere gli abusi, trattenendo le vittime in luoghi isolati dell'istituto, come l'aula magna o negli antibagni. E' accaduto in una scuola del reggiano, tra ottobre e novembre 2025, e l'incubo è finito quando le confidenze delle alunne ad alcuni docenti hanno fatto scattare le indagini.

INCHIESTA RAPIDA

I carabinieri hanno avviato l'indagine, con delicatezza e altrettanta rapidità, raccogliendo testimonianze e riscontri. E' emerso un quadro di presunti abusi seriali: approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico avrebbe indotto le minori a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a trattenerle in locali isolati come l'aula magna o gli antibagni. Il 28enne, secondo gli inquirenti, aveva instaurato "un clima di pressione psicologica, cercando di apparire come figura di riferimento 'affettuosa' per confondere le giovani vittime e indurle al silenzio" spiegano i militari. Così non è stato, perchè le studentesse alla fine hanno parlato, si sono confidate con alcuni docenti facendo scattare la denuncia.

I PROVVEDIMENTI PER IL BIDELLO

La Procura di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale l'applicazione nei confronti dell'uomo della sospensione immediata dal pubblico servizio per 12 mesi e l'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. 

