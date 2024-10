Regionali in Liguria, testa a testa tra Bucci e Orlando. Affluenza in calo

In Liguria è un'attesa al cardiopalma quella per conoscere il nuovo presidente della Regione. Nove i candidati alla carica di governatore, anche se il testa a testa è tra l'attuale sindaco di Genova, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra e l'ex ministro Andrea Orlando, che corre per il fronte progressista. I primi numeri indicano un vantaggio di Bucci, che secondo la quinta proiezione del consorzio Opinio Italia per Rai si attesta al 48,4%. Poco distante, al 47,6%, Orlando, che a Genova città avrebbe però quasi 7mila voti in più rispetto allo sfidante. Quando siamo a circa metà dello scrutinio, il clima è cauto nei comitati elettorali dei due candidati, che hanno allestito due point per seguire i risultati, per un dato che si consoliderà poi in serata.





CALA L'AFFLUENZA, PD PRIMO PARTITO

Chiaro invece il dato sull’affluenza definitiva, che si attesta al 46%, in calo rispetto alla tornata elettorale del 2020, quando aveva votato il 53,5% degli aventi diritto. Erano 1 milione e 300 mila i cittadini chiamati alle urne. Affluenza più alta a Genova, la più bassa a Imperia, con un calo di 12 punti. Quanto ai partiti, il PD è il primo con il 27,4%, seguito da Fratelli d'Italia al 14,3%, dalla lista Bucci presidente all'11,8% e dalla Lega al 9%. Seguono Alleanza Verdi Sinistra al 6,8%, Forza Italia al 5,9% come Orgoglio Liguria, Orlando presidente al 5,4% e il Movimento 5 Stelle al 5,3%, con un tonfo rispetto alle europee di giugno e alle politiche del 2022.