Riccardo Scamarcio e le frasi a Belve sul ruolo della donna a casa: arriva la risposta della fidanzata Benedetta Porcaroli Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'attrice commenta le dichiarazioni del compagno che hanno generato polemiche sui social, ecco cosa ha detto

"In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli". Queste sono le parole pronunciate da Riccardo Scamarcio 2006 in un'intervista concessa a Vanity Fair che Francesca Fagnani ha ripescato nella puntata di Belve andata in onda martedì scorso. L'attore ha reagito spiegando: "Che cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Io poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare a terra, noi? Ogni tanto si può anche fare, in un gioco delle parti ci può stare". Scamarcio a Belve, la polemica social Dichiarazioni che sono rimbalzate sui social e che hanno provocato indignazione da parte di alcuni utenti, secondo cui le frasi dell'attore pugliese sarebbero sessiste. Nel corso dell'intervista della Fagnani, Scamarcio aveva provato a buttarla sull'ironia tirando in ballo la compagna Benedetta Porcaroli: "Io alle volte glielo dico a Benedetta: "Mi hai lavato le mutande?". E quando la conduttrice gli ha chiesto cosa rispondesse la fidanzata, Scamarcio ha replicato: "Meglio che non ve lo dico". Pochi minuti fa, via Instagram, è arrivato il commento proprio della Porcaroli. In un post pubblicato per promuovere il film in uscita oggi Modì - Tre giorni sulle ali della follia, in cui recita Scamarcio (è prodotto da Johnny Depp, Al Pacino, Barry Navidi e Andrea Iervolino), l'attrice ha risposto al seguente commento: "Benni, li hai lavati i piatti oggi?". Un riferimento, pur implicito, alle dichiarazioni del compagno. Cosa ha risposto Benedetta Porcaroli Benedetta Porcaroli, 19 anni in meno di Scamarcio, ha scelto la strada dell'autoironia: "Non mi distraete che sto stirando please". Una simpatica trovata che metterà la parola fine alla polemica social o che, al contrario, contribuirà ad alimentarla? Nell'intervista a Belve, Scamarcio, solitamente riservato rispetto alla sua vita privata, ha confermato la relazione con la collega, ammettendo di essere innamorato. Nel corso della trasmissione, inoltre, è stato interpellato sulla scena di sesso in 'Manuale d'amore 2' girata con Monica Bellucci: " Ero sulla sedia a rotelle, è stata un'esperienza 'morbida'. È stato complicato restare passivo. Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi... uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa, uno può avere anche delle reazioni involontarie".

Argomenti

Belve Benedetta Porcaroli Riccardo Scamarcio

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti