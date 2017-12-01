Rita Bellanza: "Mi ha fregato un po' la paura"

La cantante traccia un bilancio del suo X Factor 2017 a RTL.it

Rita Bellanza è uscita alla sesta puntata di X Factor 2017. "Mi è spiaciuto perché proprio in questo momento stavo iniziando a godermela questa esperienza - racconta a RTL.it -. Mi ha fregato molto l'ansia da prestazione e un po' anche la paura nelle prime puntate. Ma ho imparato tanto da questa esperienza. Mi porto a casa anche il bellissimo inedito Le Parole Che Non Dico Mai di Levante. Per il futuro conto di tornare molto, molto presto...".