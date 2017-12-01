Rita Bellanza, Mi ha fregato un po' la paura

Rita Bellanza: "Mi ha fregato un po' la paura"

Rita Bellanza: "Mi ha fregato un po' la paura"

Redazione Web

01 dicembre 2017, ore 14:24
agg. 04 dicembre 2017, ore 09:55

La cantante traccia un bilancio del suo X Factor 2017 a RTL.it

Rita Bellanza è uscita alla sesta puntata di X Factor 2017. "Mi è spiaciuto perché proprio in questo momento stavo iniziando a godermela questa esperienza - racconta a RTL.it -. Mi ha fregato molto l'ansia da prestazione e un po' anche la paura nelle prime puntate. Ma ho imparato tanto da questa esperienza. Mi porto a casa anche il bellissimo inedito Le Parole Che Non Dico Mai di Levante. Per il futuro conto di tornare molto, molto presto...".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
John Legend, papà bis, è nato il suo secondogenito

John Legend, papà bis, è nato il suo secondogenito

Si chiama Miles Theodore Stephens il fratellino della prima figlia Luna

Ros, A X Factor abbiamo vissuto qualsiasi emozione

Ros, A X Factor abbiamo vissuto qualsiasi emozione

La band svela i progetti futuri a RTL.it

Elezioni politiche 2018, lunghe e pirotecniche

Elezioni politiche 2018, lunghe e pirotecniche

Il punto sulla politica di Garrincha