Lorenzo Licitra debutta con l'Ep "In The Name Of Love"

Il finalista di X Factor tra inedito e le cover più belle

“In the Name of Love” è l’EP di debutto di Lorenzo Licitra, finalista di X Factor 11, diponibile in digitale. Il 24 novembre scorso è uscito in radio con il suo inedito “In the name of love” che porta le firme di Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis, prodotto dallo stesso Zampaglione insieme a Enrico Brun. Ora è il momento del suo Ep di debutto, che raccoglie tutte le cover assegnategli da Mara Maionchi e prodotte da Lucio Fabbri: Your Song (Elton John), Like a Prayer (Madonna), Nothing Else Matters (Metallica), Somebody That I Used to Know (Gotye), Titanium (David Guetta feat Sia).

