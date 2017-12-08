Lorenzo Licitra debutta con l'Ep In The Name Of Love

Lorenzo Licitra debutta con l'Ep "In The Name Of Love"

Lorenzo Licitra debutta con l'Ep "In The Name Of Love"

Redazione Web

08 dicembre 2017, ore 11:50

Il finalista di X Factor tra inedito e le cover più belle

“In the Name of Love” è l’EP di debutto di Lorenzo Licitra, finalista di X Factor 11, diponibile in digitale. Il 24 novembre scorso è uscito in radio con il suo inedito “In the name of love” che porta le firme di Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis, prodotto dallo stesso Zampaglione insieme a Enrico Brun. Ora è il momento del suo Ep di debutto, che raccoglie tutte le cover assegnategli da Mara Maionchi e prodotte da Lucio Fabbri: Your Song (Elton John), Like a Prayer (Madonna), Nothing Else Matters (Metallica), Somebody That I Used to Know (Gotye), Titanium (David Guetta feat Sia).

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

    Quattro arresti a Milano per l'aggressione a due ragazzi di Chiavenna nei pressi di Porta Romana

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026

  • Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

    Giorgia Meloni a RTL 102.5: “Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

  • Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

    Crisi in Medio Oriente, la Farnesina al lavoro senza sosta per assistere 100mila italiani bloccati

  • Iran, gli Usa non escludono un’operazione di terra

    Iran, gli Usa non escludono un’operazione di terra

  • Ditonellapiaga a RTL 102.5: “A Sanremo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, è stato bellissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno votato ‘Che fastidio!’, il premio è solo grazie a voi”

    Ditonellapiaga a RTL 102.5: “A Sanremo abbiamo fatto un lavoro pazzesco, è stato bellissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno votato ‘Che fastidio!’, il premio è solo grazie a voi”

  • Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: “L’ALBA DI LUCIO” in pre-order oggi e domani

    Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: “L’ALBA DI LUCIO” in pre-order oggi e domani

  • Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

    Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

  • Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

    Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

  • Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana

    Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana

Zac-attack, Mary J. Blige riceve una stella sulla Hollywood Walk Of Fame

Zac-attack, Mary J. Blige riceve una stella sulla Hollywood Walk Of Fame

Nel giorno del suo compleanno, “the Queen of Hip Hop Soul” festeggia una carriera straordinaria tra musica e recitazione

Enrico Nigiotti e la rinascita con L'amore è

Enrico Nigiotti e la rinascita con L'amore è

Il cantautore finalista a X Factor 2017 lancia il suo Ep

Pronto? Sono il Conte e vi parlo de La vedova di Winchester

Pronto? Sono il Conte e vi parlo de La vedova di Winchester

Al cinema dal 22 febbraio