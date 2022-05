Ritorno al 1986 con Top Gun e Stranger Things

Negli ultimi quindici anni, l’immaginario creativo e stilistico degli anni 80 è stato ampiamente saccheggiato e omaggiato da film e serie tv che sono diventati un’autentica macchina del tempo per tutti i nostalgici che hanno vissuto in quel periodo, ma anche per tutti coloro che per motivi anagrafici non hanno potuto godersi i ruggenti anni 80. Nello specifico, questa settimana, il cinema e la serialità televisiva sembrano essersi messi d’accordo per riportarci indietro ad un anno in particolare, il 1986.

COSA SUCCEDEVA NEL 1986?

Prima di raccontare in che modo l’audiovisivo ci farà rivivere quel lontano 1986, ripercorriamo i fatti più importanti che accaddero all’epoca. In Italia il trentaseiesimo Festival di Sanremo viene vinto da un giovanissimo Eros Ramazzotti con la sua "Adesso tu" che in poco tempo scala le classifiche. Ma in quel 1986, la scena musicale è dominata da Madonna che impazza nelle radio con “La Isla Bonita” e da una Whitney Houston all’epoca debuttante, con l'omonimo album. Nel frattempo, oltreoceano, alla 58esima edizione degli Oscar trionfa "La mia Africa" di Sydney Pollack, mentre il miglior attore è William Hurt per "Il bacio della donna ragno", proprio lui che qualche settimana fa ci ha lasciato. Il mondo è ancora diviso in due superpotenze, nel pieno della guerra fredda che aspetta con ansia il crollo del muro di Berlino, che arriverà solo 3 anni dopo, nel 1989.

TOP GUN: MAVERICK

Il primo film che questa settimana ci riporta alla mente quel 1986 è "Top Gun: Maverick", sequel della fortunatissima pellicola uscita proprio in quell'anno che oltre ad ottenere un successo planetario, consacrò l’attore americano Tom Cruise nuova stella di Hollywood. Il primo Top Gun lanciò inoltre diverse mode giovanili che caratterizzarono la fine di quegli anni 80, come l'utilizzo del giubbotto in pelle Schott e gli occhiali Ray-Ban Aviator, indossati dal protagonista nel film. Perfino la colonna sonora del film diventò un vero e proprio fenomeno di costume, poiché si piazzò in testa in quasi tutte le classifiche dell’86 e anche dell’89. Top Gun: Maverick è uscito il 25 maggio, nelle sale italiane.