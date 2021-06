Ritorno (quasi) alla normalità per la Gran Bretagna. Via libera ai locali al chiuso e agli abbracci

Nella road map di uscita dal lockdown, quello di oggi per la Gran Bretagna è un giorno da ricordare. Da oggi gli inglesi possono mangiare al ristorante o bere una birra al chiuso, andare al cinema. Riaprono le strutture alberghiere dopo circa 6 mesi, scatta il via libera a incontrare di nuovo fino a 6 persone dentro casa, nonché a riabbracciare familiari o amici (non vulnerabili), e decade il divieto di viaggiare per turismo (per quanto la lista verde delle destinazioni esentate dalla quarantena comprenda ad oggi solo Portogallo, Israele, Gibilterra e altre 7 fra isole e Paesi remoti).

OTTIMI I DATI, MA RESTA L’ALLERTA VARIANTE INDIANA

Da un lato il segno dei dati di contagi e decessi da Covid confermati ieri ai minimi europei (4 morti e meno di 2000 casi nelle ultime 24 ore, con un totale di vaccini somministrati giunto oltre i 56,5 milioni), ma dall’altro resta l'allerta emergente di una nuova variante più trasmissibile del virus: quella importata dall'India, tracciata finora Oltremanica su più di 1300 persone.

BORIS JOHNSON PREDICA CAUTELA

"Abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare nella nostra road map di uscita dal lockdown, ma dobbiamo affrontare questo passaggio con una rinnovata dose di forte cautela", scrive il premier Boris Johnson in un messaggio alla nazione. A preoccupare Downing Street la variante indiana del coronavirus che potrebbe mettere a rischio le ripartenze. La variante potrebbe infatti essere più contagiosa fino al 50% rispetto all'ultima versione del virus, la 'variante inglese' da tempo dominante anche in Italia: per ora gli attuali vaccini funzionano comunque bene anche con la variante indiana, e per questo le autorità hanno deciso di procedere con l'accelerazione della campagna di immunizzazione di massa, con l'intervallo tra prima e seconda dose ridotto da 12 a 8 settimane. Johnson ha sottolineato che il governo è pronto a reimporre ulteriori "misure immediate" per "tenerle a bada" a seconda dello sviluppo dei dati.