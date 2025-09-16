Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché

Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché

Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

16 settembre 2025, ore 15:08

I suoi bisnonni paterni sono nati a Ferrazzano, in Molise. Stasera a Protagonisti, su RTL 102.5, in diretta il sindaco della città in provincia di Campobasso

Torna in Italia da star. Come sempre. Perché Robert De Niro è inimitabile, ora il Campidoglio vuole incontrarlo. L'occasione sarà a novembre con “Il Fuori Sala", un grande evento che arricchirà Roma e consentirà a tutti di vivere gratuitamente arte, cinema e cultura.

E proprio in occasione della sua permanenza a Roma e all’inaugurazione del Nobu Hotel, il Sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di premiarlo in Campidoglio con la Lupa Capitolina”. Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

LE ORIGINI ITALIANE

De Niro ha origini italiane. Precisamente molisane. I suoi bisnonni paterni sono nati a Ferrazzano, in Molise e pare che in tutti questi anni abbia sempre conservato un buon rapporto con la sua terra. L'attore, però, è nato a New York nel 1943, figlio unico. Anche suo padre era di origine italiana e sua madre irlandese.  I suoi bisnonni, Giovanni DiNiro e Angelina Mercury (22 ottobre 1877),erano nativi di Ferrazzano, in Molise.  I bisnonni dell'attore migrarono insieme negli Stati Uniti nel 1887 e si sposarono cinque anni dopo, in 1892. Nel processo di immigrazione il cognome cambiò: da Di Niro divenne De Niro, probabilmente per un errore comune nei registri dell'epoca.

LA CITTADINANZA ONORARIA DI FERRAZZANO

Nel 2004 il comune di Ferrazzano conferisce all'attore la cittadinanza onoraria e due anno dopo, nel 2006, gli viene riconosciuta la cittadinanza italiana, pur mantenendo quella americana. "Non è mai venuto. Qualcuno racconta che sia venuto in gran segreto, ma non c'è certezza", racconta il sindaco Vincenzo Sforza. 

Argomenti

Campobasso
Ferrazzano
Robert De Niro

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Un ritorno al TG: Attilio Romita e Michele Cucuzza in Rai. Ecco dove sono andati in diretta...

    Un ritorno al TG: Attilio Romita e Michele Cucuzza in Rai. Ecco dove sono andati in diretta...

  • "Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

    "Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

  • "Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi

    "Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi Portarulo. Ecco la storia

  • Il bagno nel Tevere? Tra cinque anni potrebbe non essere più un sogno. Ecco perché

    Il bagno nel Tevere? Tra cinque anni potrebbe non essere più un sogno. Ecco perché

  • L'eredità milionaria di Pippo Baudo: ecco a quanto ammonta e a chi andrà

    L'eredità milionaria di Pippo Baudo: ecco a quanto ammonta e a chi andrà

  • Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

    Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

  • Bruno Vespa presenta "Porta a porta" e "Cinque minuti": "Ho avuto un'offerta da Mediaset, ma resto in Rai"

    Bruno Vespa presenta "Porta a porta" e "Cinque minuti": "Ho avuto un'offerta da Mediaset, ma resto in Rai"

  • Festival di Sanremo, Carlo Conti parla della "sezione giovani". Ecco cosa dice

    Festival di Sanremo, Carlo Conti parla della "sezione giovani". Ecco cosa dice

  • E' morto Giorgio Armani, il "sarto di Hollywood" che ha portato l'eleganza italiana nel mondo

    E' morto Giorgio Armani, il "sarto di Hollywood" che ha portato l'eleganza italiana nel mondo

  • Campionato di Tiramisù, a Treviso si cercano giurati. Tutto quello che c'è da sapere...

    Campionato di Tiramisù, a Treviso si cercano giurati. Tutto quello che c'è da sapere...

Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

Un settembre in crescita per il box office italiano con numeri in aumento del 25% rispetto al 2024

Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

La pellicola racconta la storia di sei personaggi, tutti accomunati da fragilità e insicurezze affettive

Mostra del Cinema di Venezia 2025, After the Hunt di Luca Guadagnino: trama e recensione del film

Mostra del Cinema di Venezia 2025, After the Hunt di Luca Guadagnino: trama e recensione del film

Un Guadagnino in tono minore: il peso dell'accusa in After the Hunt