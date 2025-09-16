Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché
16 settembre 2025, ore 15:08
I suoi bisnonni paterni sono nati a Ferrazzano, in Molise. Stasera a Protagonisti, su RTL 102.5, in diretta il sindaco della città in provincia di Campobasso
Torna in Italia da star. Come sempre. Perché Robert De Niro è inimitabile, ora il Campidoglio vuole incontrarlo. L'occasione sarà a novembre con “Il Fuori Sala", un grande evento che arricchirà Roma e consentirà a tutti di vivere gratuitamente arte, cinema e cultura.
E proprio in occasione della sua permanenza a Roma e all’inaugurazione del Nobu Hotel, il Sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di premiarlo in Campidoglio con la Lupa Capitolina”. Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.
LE ORIGINI ITALIANE
De Niro ha origini italiane. Precisamente molisane. I suoi bisnonni paterni sono nati a Ferrazzano, in Molise e pare che in tutti questi anni abbia sempre conservato un buon rapporto con la sua terra. L'attore, però, è nato a New York nel 1943, figlio unico. Anche suo padre era di origine italiana e sua madre irlandese. I suoi bisnonni, Giovanni DiNiro e Angelina Mercury (22 ottobre 1877),erano nativi di Ferrazzano, in Molise. I bisnonni dell'attore migrarono insieme negli Stati Uniti nel 1887 e si sposarono cinque anni dopo, in 1892. Nel processo di immigrazione il cognome cambiò: da Di Niro divenne De Niro, probabilmente per un errore comune nei registri dell'epoca.
LA CITTADINANZA ONORARIA DI FERRAZZANO
Nel 2004 il comune di Ferrazzano conferisce all'attore la cittadinanza onoraria e due anno dopo, nel 2006, gli viene riconosciuta la cittadinanza italiana, pur mantenendo quella americana. "Non è mai venuto. Qualcuno racconta che sia venuto in gran segreto, ma non c'è certezza", racconta il sindaco Vincenzo Sforza.
