Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché

Ferrazzano, in Molise e pare che in tutti questi anni abbia sempre conservato un buon rapporto con la sua terra. L'attore, però, è nato a New York nel 1943,

figlio unico. Anche suo

padre era di origine italiana e sua madre irlandese. I suoi bisnonni,

Giovanni DiNiro e Angelina Mercury (22 ottobre 1877),erano nativi di Ferrazzano, in Molise. I bisnonni dell'attore

migrarono insieme negli Stati Uniti nel 1887 e si sposarono cinque anni dopo, in 1892. Nel processo di immigrazione il cognome cambiò: da Di Niro divenne De Niro, probabilmente per un

errore comune nei registri dell'epoca.