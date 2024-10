Roberto Burioni, ecco chi è Ilaria Muller, la docente della Statale attaccata sui social dal virologo Photo Credit: agenziafotogramma.it

"Scrive bestialità denotando somaraggine, la Statale di Milano le ha dato una cattedra"

Roberto Burioni torna ad attaccare i no vax. Stavolta, nel mirino del virologo e professore all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano finisce una collega, ossia Ilaria Muller, professore associato di ruolo di Endocrinologia presso l'Università Statale di Milano. L'attacco del professor Burioni Attraverso i suoi account Facebook e X, Burioni ha osservato che "nonostante le prese di posizione pubbliche durante la pandemia a fianco di organizzazioni novax e medici protagonisti delle campagne contro il vaccino, Ilaria Muller nel 2024 è stata promossa da ricercatore universitario di tipo B a professore associato di ruolo. In altre parole, davanti alle sconcertanti dichiarazioni di questo medico, l'Università Statale di Milano non è rimasta con le mani in mano. Ha messo la dottoressa Muller in cattedra". In linea con il suo stile dialettico, il professor Burioni ha chiosato con ironia: "Come vedete il merito viene premiato". Ed ancora, tra i commenti: "Nella mia ormai lunghissima carriera universitaria nel nostro Paese ho visto alcune persone non meritevoli fare carriera. Non molte, ma qualcuna l'ho vista. Ma non ho MAI VISTO UNO VERAMENTE MERITEVOLE NON FARE CARRIERA. Le rarissime volte che è capitato, è capitato perché la persona in questione non ha avuto il coraggio di andarsene da un posto dove non veniva valorizzato". La polemica via social e l'intervento di Bassetti La polemica a distanza di Burioni nei confronti della collega era nata già una settimana fa quando il virologo aveva adombrato il sospetto che si potesse trattare di un'omonima della docente della Statale. In quella occasione aveva affermato che Muller aveva scritto una "tonnellata di bestialità, denotando una ignoranza di profondità immensa e una somaraggine degna del più fanatico novax". In sostegno della posizione di Burioni è intervenuto, via X, anche il collega Matteo Bassetti, che ha scritto: "Contenti loro…di avere in cattedra che si è schierato contro la scienza e la medicina dell’evidenza". Un'affermazione alla quale Burioni ha risposto rilanciando: "Certo. Però è giusto che la cosa si sappia, anche perché La Statale è una università pubblica finanziata con i soldi di tutti i cittadini". Chi è Ilaria Muller In base al curriculum vitae disponibile anche online, la dottoressa Muller ha studiato tra Pisa e Cardiff nel Regno Unito. Classe 1982, è autrice di 28 pubblicazioni in riviste scientifiche indicizzate, delle quali 13 come prima autrice.

