Roberto Gualtieri a RTL 102.5: "Abbiamo fatto pulizia straordinaria ma cittadini facciano la loro parte"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri torna a parlare su RTL 102.5 delle difficoltà e delle sfide della capitale all'interno di Non Stop News, con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro. "Facendo il sindaco i problemi sono sempre tantissimi, ma questa città ha risorse straordinarie e lavoriamo per rilanciarla con grande entusiasmo e fiducia". Dalla situazione rifiuti alla corsa per Expo 2030, dalle polemiche sul pride alla nuova guida Schlein del Partito democratico.





Pride, "Rocca ha sbagliato a non patrocinare l'evento"

Con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, "nelle diversità politiche che sono note c'è una collaborazione istituzionale corretta. Regione e comune devono lavorare insieme, a maggior ragione quando abbiamo risorse da mettere a terra per il PNRR e il Giubileo. La collaborazione con governo e regione è corretta e positiva" assicura Gualtieri. E sul pride: "È una manifestazione importantissima, segno di vitalità e apertura di Roma, Io ci sarò con grande gioia. Rocca ha sbagliato a non patrocinare l'evento".





Rifiuti, "stiamo lavorando ma servono anni, cittadini facciano la loro parte"

"Continuiamo con il lavoro di miglioramento ordinario della pulizia, partivamo da un livello indecoroso per due motivi: l'azienda AMA non si era modernizzata e ora lo sta facendo rispetto a tante sacche interne di inefficienza. Proprio oggi c'è una notizia di una ennesima truffa interna che è stata scoperta che faceva sì che non si manutenessero i mezzi, e questo ha avuto un impatto in questi giorni su un peggioramento che c'è stato in alcune zone. E poi Roma non ha impianti per trattare i rifiuti e butta un sacco di soldi per portarli in giro per i termovalorizzatori d'Europa. Sono soddisfatto? No, ma miglioriamo rispetto al passato e siamo sulla strada giusta. Bisogna impegnarsi alcuni anni per avere il livello di pulizia di una grande capitale. Tutti i cittadini però facciano la loro parte. Inaccettabile vedere divani o frigoriferi di fronte ai cassonetti". Quanto a infiltrazioni criminali nel ciclo di gestione dei rifiuti, Gualtieri continua: "I rapporti della DIA dicono che ci sono infiltrazioni di criminalità organizzata nel mercato dei rifiuti nel centro sud. Le singole situazioni le valuta la magistratura. Modernizzando gli impianti abbiamo deciso di cambiare strada anche da questo punto di vista. Abbiamo trovato qualcosa di inefficiente e opaco, ora stiamo diventano una città opaca. La mia promessa è che alle prossime elezioni non parleremo di rifiuti".