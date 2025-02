Roccaraso, numero chiuso e controlli. Il Sindaco a RTL 102.5, "il sistema risponde in sicurezza" Photo Credit: Instagram @didonatofrancescoroccaraso

Dopo il weekend di caos della settimana scorsa, a Roccaraso si registra una domenica tranquilla. Anche perché la cittadina è corsa ai ripari, cercando di controllare i flussi. È stato predisposto un varco d’entrata sulla Statale 17, nei pressi dell'Istituto Alberghiero. I primi bus, carichi di turisti partiti all'alba, sono arrivati intorno alle 8.30 di questa mattina. Almeno quattro i mezzi che erano senza prenotazione e sono stati quindi rimandati indietro.





IL SINDACO, IL PIANO FUNZIONA

In totale ad entrare sono stati sessanta autobus, come ha spiegato il Sindaco Francesco Di Donato, intervenuto in diretta nesu RTL 102.5.ha detto il primo cittadino.ha aggiunto il Sindaco.ha poi commentato riferendosi all'afflusso straordinario degli ultimi giorniha poi concluso il Sindaco.





"VOGLIAMO SOLO DIVERTIRCI"

Si stima che oggi a Roccaraso ci siano circa tremila persone. Che a chi chiede dei disagi che si sono registrati col sovraffollamento rispondonoStivali ai piedi e la voglia di trascorrere una bella giornata sulla neve.