Roma, Juric sempre più in bilico: ecco i candidati per sostituirlo

La sconfitta di ieri

Juric ostenta ottimismo, i tifosi no

Proprietà contestata: i Friedkin arriveranno a Roma

Serie A: oggi si chiude l'undicesima giornata

Paulo Sousa, Claudio Ranieri (per lui sarebbe la terza volta in carriera), Roberto Mancini, Daniele De Rossi (al ritorno dopo il clamoroso esonero di due mesi fa), Frank Lampard, Graham Potter (ex Brighton e Chelsea), Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Edin Terzic. Questa è la folta lista dei candidati alla panchina della Roma, in caso di licenziamento di Ieri la Roma ha perso ancora una volta in campionato , battuta in trasferta 3-2 dall'Hellas Verona. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A. Da quando Juric è sulla panchina dei giallorossi la squadra ha raccolto la miseria di 10 punti in sette partite, 4 nelle ultime cinque. Nelle ultime due trasferte i giallorossi hanno incassato 8 gol, dimostrando una fragilità difensiva disarmante. Attualmente la Roma è all'11esimo posto in classifica con 13 punti all'attivo, ma in caso di vittoria dell'Empoli, impegnato oggi pomeriggio contro il Como, scenderebbe di un'altra posizione.Le dichiarazioni ottimistiche rilasciate dal tecnico croato ieri sera dopo la sconfitta di Verona rischiano di rappresentare un'aggravante, più che un'attenuante, almeno agli occhi dei tifosi, che ormai contestano apertamente l'allenatore: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, con un'intensità pazzesca, ma abbiamo commesso errori sul primo gol e sul contropiede che ci è scappato alla fine. In questo momento stiamo commettendo errori troppo grossi, dando la palla agli avversari per fare gol, poi andiamo bene su tantissime cose. Speriamo che passi questo momento".Tra i bersagli dei sostenitori giallorossi c'è anche la proprietà, ritenuta ormai inaffidabile. I Friedkin ieri erano a Parigi, dopo aver passato qualche giorno a Londra. Non è da escludere che nelle prossime ore possano approdare a Roma, per affrontare da vicino la crisi tecnica. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, all’inizio della scorsa settimana i Friedkin hanno avuto un colloquio a Los Angeles con Charles Gould, l’uomo della Retexo (la società che studia profili in base a dati ed algoritmi), l’uomo che suggerì loro per il ruolo di direttore tecnico prima Tiago Pinto e poi Florent Ghisolfi. E allora chissà che non possa arrivare un nome a sorpresa anche questa volta, stavolta però per la panchina giallorossa.Oggi si chiuderà l'undicesima giornata di campionato: alle ore 18.30 in programma, oltre alla già citata Empoli-Como, Parma-Genoa. In serata, con calcio di inizio alle ore 20.45, ecco Lazio-Cagliari, con i biancocelesti che in caso di vittoria salirebbero al quinto posto, sopra la Juventus.