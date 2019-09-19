Roma, terrazza del Giardino degli Aranci a rischio, transennata

19 settembre 2019, ore 17:00
Uno degli affacci più suggestivi della Capitale è parzialmente chiuso, ecco perché
È ancora transennata la terrazza del Giardino degli Aranci (Parco Savello) all’Aventino, a Roma. Si tratta di una disposizione richiesta dal dipartimento Tutela ambiente dopo che, durante i controlli, i periti hanno rilevato alcune criticità. Sull'avviso cartaceo affisso al nastro si legge "area interdetta in via precauzionale". Così, in attesa dei lavori di manutenzione, uno degli affacci più suggestivi e più fotografati di Roma resta - parzialmente - chiuso.
Argomenti
Giardino degli Aranci
Roma
