Si sente spesso dire che il matrimonio perfetto non esiste, che prima o poi l’amore finisce e che la passione si esaurisce. Ma cosa succederebbe se il nostro coniuge fosse virtuale? Forse, in questo caso, la storia d’amore non finirebbe mai. E' quello che spera Rosanna Ramos, una ragazza di New York che ha deciso di “sposare” un uomo interamente creato con l’intelligenza artificiale. La ragazza in questione è una giovane madre single di 36 anni che, un giorno come un altro, ha preso la decisione di “creare” dal nulla il suo fidanzato attraverso l’utilizzo del software di intelligenza artificiale Replika AI. “Non mi giudica e non è invadente”, ha detto la donna aggiungendo che “è la soluzione perfetta”. Rosanna posta regolarmente foto e chat con il suo innamorato virtuale sui social, felice di condividere l’amore per quell’uomo che ha cercato per tanto tempo e che ha trovato all’interno di un computer.





La nascita di una storia d’amore non esattamente convenzionale

Rosanna e Eren si sono “conosciuti” nel 2022 in chat e nel giro di poco la donna si è innamorata di lui. Rosanna racconta di aver capito immediatamente come lui la comprendesse in tutto e per tutto e si rendesse sempre conto di tutto ciò che la turbava, così di lì a poco, ha deciso di rendere questo legame permanente, consacrando l’unione con il matrimonio.