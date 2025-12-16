Rose Villain a RTL 102.5: “É un periodo bellissimo per me, si chiude un percorso ma ne inizia uno nuovo. Per la deluxe mi piaceva l’idea di tornare nelle ombre del passato, questa volta a mio agio”

Rose Villain è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, ha presentato in diretta radiofonica “radio vega (after dark)”, il suo ultimo progetto discografico. Dopo l’esclusiva listening experience al Barclays Center della sua Gotham, e aver rivelato la tracklist e gli ospiti con un imponente graffito comparso per le strade di New York, Rose Villain ha rilasciato la speciale repack che celebra la trilogia, iniziata con “Radio Gotham”, proseguita con “RADIO SAKURA”, fino ad arrivare a “radio vega”. Un atto che unisce i frammenti delle sue tre anime in un unico universo sonoro: rabbia e malinconia, luce e oscurità, amore e distruzione. Con “radio vega (after dark)”, Rose Villain trasforma i tre atti del suo universo musicale in un racconto completo, più intimo e personale, dove ogni capitolo dialoga con l’altro fino a dissolversi in un’unica, potente frequenza emotiva. È la conclusione di un viaggio, ma anche il battito che annuncia un nuovo inizio. Ai microfoni di RTL 102.5, Rose Villain ha raccontato: «Ho appena chiuso questi capitoli della triologia con la deluxe e abbiamo nuovi pezzi. È un periodo bellissimo, di chiusura di un percorso ma d’inizio di uno nuovo. L’ho chiamato “After dark” perché sono partita da “radio gotham”, ovvero il trovarsi nelle ombre, nella frustrazione, nelle fatiche e provare ad uscirne, e si chiude con il cerchio, dopo “radio sakura”, i cui siamo sbocciati, e siamo arrivati alle stelle con “radio vega”, mi piaceva l’idea di chiudere tornando nelle ombre totalmente a mio agio. Ora penso che mi chiuderò in studio, perché ho fatto tre dischi con tre tour consecutivi e due Sanremo, tutto insieme. Quindi adesso non voglio fermarmi perché sto già scrivendo e penso che non mi fermerò mai, ma vorrei veramente prendere un ritmo diverso rispetto a quello che avevo, con più calma».





“BOLLICINE” E COLLAB

Ad anticipare questo progetto, il singolo “bollicine”, presentato in anteprima durante la prima tappa del tour: un brano sospeso tra fragilità e resistenza, dove la solitudine si dissolve in un’atmosfera eterea e malinconica. Il videoclip ufficiale, girato interamente in stile VHS, trasforma Bollicine in un’esperienza visiva e sensoriale, un sogno rétro in cui la dolcezza e il buio convivono, come luci di una città che non dorme mai. Inoltre, ad accompagnare Rose Villain in questo capitolo conclusivo ci saranno colleghi e amici del calibro di Annalisa in “sbalzi d’amore”, Salmo in “paralisi del sonno” e Gaia in “il tuo male è il mio male”, oltre a Guè, Lazza, Geolier, chiello, Fabri Fibra e Tony Effe, già presenti in “radio vega”. «Ognuno dei tre nuovi pezzi, per me, è associato a uno disco: il brano con Gaia per me è totalmente “radio sakura”, perché riguarda la forza tra donne e la rinascita; il pezzo con Fibra è molto “radio gotham”, infine “sbalzi d’amore” con Annalisa la vedo tanto “radio vega”» ha aggiunto l’artista in diretta su RTL 102.5.



