RTL 102.5 al Tennis and Friends Torino: tre giorni di sport, salute e divertimento

È cominciata oggi una nuova edizione di “Tennis & Friends - Sport e Salute”, la manifestazione che da ormai 14 anni anima varie città d’Italia (Roma, Napoli, Torino) portando in campo vip e atleti. Lo scopo: far divertire il pubblico che, con l’occasione, ha la possibilità di accedere a controlli ed esami medici gratuiti grazie ai presidi sanitari allestiti per l’occasione. Per la prima volta l’evento si svolge in Piazza Castello, a Torino: da oggi (venerdì 20) a domenica 22 settembre il centro della città sarà animato da musica, intrattenimento e tanti appuntamenti da non perdere. Da un lato il campo da tennis sul quale si sfidano personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport; dall’altro un vero e proprio villaggio che ospita stand delle forze dell’ordine, di Fondazione Ania e gli ambulatori del personale sanitario a disposizione della cittadinanza.





Andrea Vavassori e Sebastiano Somma incontrano i più piccoli

“Una Volée per la salute: la prevenzione scende in campo” è il claim della manifestazione, promosso dalla Onlus Friends For Health. Proprio agli studenti delle scuole elementari e medie è stata dedicata la giornata di oggi, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, all’insegna del tema “La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita”: centinaia di bimbi e bimbe si sono divertiti sui campi da tennis e i minicampi di pickelball, mentre si svolgeva il raduno “Wheelchair”, il progetto dedicato a ragazzi con disabilità motoria.

Tanti i vip che sono stati presenti in una Piazza Castello minacciata da nubi che promettevano pioggia (fortunatamente, mai arrivata). Tra tutti, anche il noto attore Sebastiano Somma, che ha dato il via alle attività pomeridiane dialogando con il grande campione Andrea Vavassori, reduce dai successi in Coppa Davis e, soprattutto, agli US Open da poco conclusi con la sua vittoria nel doppio misto insieme a Sara Errani. Il tennista non si è sottratto alle domande dei più piccoli, anche le più irriverenti (“Ma tu hai mai vinto contro Jannik Sinner?”). Una chiacchiera dopo l’altra, i bimbi hanno conosciuto meglio il campione, prima di vederlo in campo e ricevere da lui e gli organizzatori delle medaglie che hanno premiato la loro partecipazione.

“Sono sempre stato molto legato alla mia città - racconta Vavassori ai microfoni di RTL 102.5 - tornare qui a Torino mi rende felice, sono contento anche di partecipare alle Nitto ATP Finals, era il mio sogno da qualche anno poter giocare in casa con il pubblico che mi ha sempre seguito in questi anni”. E sugli impegni futuri aggiunge: “Adesso ci sarà una parte di stagione importante. Domenica parto per la Cina, giocherò un ATP 500 a Pechino e un Master 1000 a Shangai. Poi prepareremo la stagione indoor insieme a Simone (Bolelli, ndr.) e avremo anche una settimana di allenamento qui a Torino”.