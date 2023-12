RTL 102.5 conduce dal Vaticano una speciale puntata natalizia. Voci di solidarietà per celebrare il Natale

In diretta dalla Casina Pio IV, RTL 102.5 ha rinnovato il suo appuntamento annuale con gli ascoltatori, portandoli in un viaggio simbolico al cuore della cristianità per un'emozionante puntata natalizia. Non Stop News, il programma quotidiano che accompagna gli ascoltatori ogni giorno, ha mantenuto la tradizione di condurli al Vaticano, dove il significato del Natale si fa sempre più profondo. Insieme alla direttrice di redazione Ivana Faccioli, Enrico Galletti e Valentina Iannicelli, sono intervenuti anche Don Dario Viganò e Massimilano Minichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News.

La solidarietà è stata il filo conduttore della puntata, arricchita dalle voci degli ascoltatori di RTL 102.5 che, con messaggi e telefonate in diretta, sono diventati parte integrante di questo evento speciale, condividendo gesti che hanno vissuto e che hanno cambiato la loro prospettiva sulle cose.

RACCONTI DI SOLIDARITÀ

Numerose chiamate da parte degli ascoltatori hanno manifestato il significato del Natale attraverso toccanti gesti di solidarietà. Antonio da Napoli esprime gratitudine per ogni giorno di luce, considerando la solidarietà un gesto personale che colma il cuore. Invita, nonostante le differenze di fede, a contribuire con piccoli gesti per dire basta alle guerre. Anna da Seregno dona il sangue come suo gesto di solidarietà, ha iniziato a 20 anni a seguito di problemi familiari. Per il Natale auspica serenità a sé stessa e agli altri e sottolinea l'importanza di gesti apparentemente piccoli che possono salvare vite. Antonio da Mantova afferma semplicemente: 'Il bene ci fa bene', riconoscendo il potere benefico dell'agire positivo. Massimiliano Minichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News, ricorda le calamità naturali che hanno colpito l’Italia e elogia l'Italia come nazione generosa e solidale celebrando gli 'Angeli del fango', evidenziando che, di fronte alle calamità, i giovani italiani si distinguono per il loro impegno attivo nel soccorrere gli altri. Sottolinea la proattività dei ragazzi, spesso fraintesi, ma capaci di ispirare con la loro vitalità.

DON DARIO VIGANÒ E LA SOLIDARITÀ COME SENSO DEL NATALE

La puntata di Non Stop News di questa mattina è dedicata al Natale e al significato che questa festività ricopre nella vita delle persone. Don Dario Viganò riflette sull'anno drammatico, sottolineando che, prima di appartenere a qualsiasi gruppo, siamo tutti fratelli, custodi della dignità umana. “Dobbiamo lottare per far prevalere il bene, riconoscendo in ogni individuo questa dignità”, afferma. Durante la puntata di Non Stop News, Don Dario Viganò ha presentato “Musica. Note di infinito. I grandi della musica si raccontano” il suon nuovo libro. "Sono personaggi che ho desiderato incontrare, chiedendo loro di raccontarsi al di là del palcoscenico. Questi incontri sono straordinari e hanno dato un respiro di umanità. Attraverso le loro esperienze, pensieri ed azioni altruistiche, questo libro si propone di narrare storie di ispirazione. Le esperienze di artisti come Gigi D'Alessio, che farà un concerto in chiesa per sostenere comunità bisognose, e Riccardo Cocciante, che ha firmato la prefazione, che lo scorso anno partecipò a uno spettacolo a favore di un ospedale in Africa, mi colpiscono profondamente. Ognuno contribuisce a modo proprio, e questo è il cuore del loro impegno”, racconta Don Dario.

SUSAN VOLPINI: “INDOSSARE QUESTA MAGLIA HA UN SIGNIFICATO IMPORTANTE E PORTA CON SÉ UNA GRANDE RESPONSABILITÀ, IL NOSTRO GRUPPO RAPPRESENTA IL SANTO PADRE”

Ospite della puntata anche Susan Volpini, Team Manager della squadra di calcio femminile del Vaticano. "Ognuno di noi svolge il proprio lavoro quotidianamente, e nonostante gli impegni, queste ragazze riescono a trovare il tempo per allenamenti e partite organizzate a scopo benefico. A Biella, due anni fa, siamo stati invitati a una partita di grande rilevanza. Vendendo tutti i biglietti, siamo riusciti a raccogliere fondi per dotare l'ospedale di Biella. Nella squadra, composta anche da una suora che svolge il ruolo di attaccante, ogni partita crea nuove amicizie e connessioni con donne straordinarie, promuovendo la solidarietà. Il fair play è una costante, valorizzato dal nostro allenatore. Indossare questa maglia ha un significato importante e porta con sé una grande responsabilità, il nostro gruppo rappresenta il Santo Padre. I momenti belli sono stati numerosi, grazie alla squadra ho avuto l'opportunità di conoscere donne straordinarie”

ANDREA MONDA, DIRETTORE DELL’OSSERVATORE ROMANO

Ospite dello speciale di Natale di Non Stop News anche Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. “L’Osservatore di Strada è un mensile dove raccontiamo il mondo della strada e della povertà, non facciamo un giornale su di loro ma con loro, mettendo a frutto il loro talento. Ci sono persone che sanno scrivere, fotografare, li abbiamo tirati dentro. Ogni numero ha un tema. La domenica lo stampano e lo danno in piazza con un’offerta libera. Abbiamo anche una pagina che si chiama ‘cantiere dei giovani’, dove facciamo scrivere proprio i giovani per raccontare il loro mondo. Il nuovo format dell’Osservatore Romano cerca di raccontare storie di vita vissuta, concreta, anche da luoghi drammatici. Cerchiamo di dare al lettore una speranza”, racconta Andrea Monda.