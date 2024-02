RTL 102.5 è la radio ufficiale di “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, gli speciali eventi live della band che ha fatto la storia della musica italiana

I Pooh sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante "W l’Italia", la band ha presentato in diretta in radiovisione gli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, oltre 20 spettacoli nelle location più suggestive d’Italia. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

"Questo tour è concepito per esplorare i luoghi più incantevoli d'Italia, tra cui le Terme di Caracalla a Roma e Piazza San Marco a Venezia. Abbiamo suonato in tutto il mondo e ora vogliamo dedicare questa tournée alla bellezza del nostro Paese".

Dopo il successo del loro tour del 2023, "POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024", sarà un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana.

"Lo spettacolo che abbiamo voluto immaginare per il nostro pubblico e per il bene che vogliamo verso la nostra musica ci ha portato a scegliere dei posti che già di per sé sono uno spettacolo, come Piazza Castello di Marostica, dove suoneremo con un'orchestra sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. Questo concerto coincide con il centenario della tradizione della partita a scacchi vivente. Ci saranno delle novità sulla scaletta così come sull’impianto scenico”.

Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.





Queste tutte le date:

11-06-2024 - ROMA – TERME DI CARACALLA

12-06-2024 - ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 - SENIGALLIA (AN) - PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 - VENEZIA - PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 - VENEZIA - PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 - FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA ARIOSTEA

12-07-2024 - VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL - CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 - MAROSTICA (VI) – PIAZZA CASTELLO

18-07-2024 - NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI - PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL - VILLA ERBA

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL - PARCO MEDICEO

27-07-2024 - CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 - FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 - SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 - PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 - ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL - TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 - CATANIA – VILLA BELLINI

18-08-2024 - CATANIA – VILLA BELLINI

20-08-2024 - PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 - BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 - OSTUNI (BR) – FORO BOARIO





I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it