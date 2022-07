RTL 102.5 è media partner del 99° Arena Opera Festival. Fino al 4 settembre, cinque opere e tre serate-evento all'Arena di Verona

RTL 102.5 è media partner dell’Arena Opera Festival 2022.



Fino al 4 settembre andranno in scena, nella cornice spettacolare dell’Arena di Verona, cinque magnifiche opere: Aida, Carmen, Nabucco, La Traviata e Turandot. Inoltre, sono in programma tre imperdibili serate-evento: “Carmina Burana”, “Placido Domingo in Verdi Opera Night” e “Roberto Bolle and Friends”.





RTL 102.5 regalerà agli ascoltatori i biglietti per le opere del Festival Lirico in cartellone e, fino al 21 luglio, anche la possibilità di aggiudicarsi un’esperienza unica, per due persone, all’Arena di Verona: partecipare ad una cena stellata sull’ala dell’Arena e godersi uno degli spettacoli seduti in prima fila.





Per partecipare basta collegarsi a RTL 102.5 Play, sezione Special & Contest.