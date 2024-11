RTL 102.5 in Europa League, oggi alle 18.45 la radiocronaca integrale di Union Saint Gilloise-Roma Photo Credit: agenziafotogramma.it

In serata si gioca Lazio-Porto. In campo anche la Fiorentina, per la Conference League

Dopo una due giorni sostanzialmente positiva per le italiane in Champions League (peccato per la sconfitta del Bologna, che è a un passo dall'eliminazione), oggi tocca a Roma e Lazio per l'Europa League. Su RTL 102.5 la radiocronaca integrale del match dei giallorossi, a partire dalle ore 18.45. Union Saint Gilloise-Roma La riconferma in panchina di Juric da parte dei Friedkin ("ho parlato con loro, sono tranquillo") non ha rasserenato l'ambiente intorno alla Roma, che domenica scorsa è uscita sconfitta dalla trasferta di Verona contro l'Hellas. Per questo motivo anche la sfida di stasera somiglia all'ennesima ultima spiaggia per il tecnico croato, subentrato a settembre a Daniele De Rossi. Oggi pomeriggio dovrebbe fare il suo esordio da titolare Hummels, al posto di Ndicka, rimasto a Trigoria. Insieme al tedesco in difesa ci saranno Mancini e Angelino. In avanti fiducia a Shomurodov, con alle spalle la coppia tutta mancina formata da Dybala-Baldanzi. Possibile, però, che l'argentino venga risparmiato e parta dalla panchina, con invece capitan Pellegrini titolare. Potrebbero avere spazio anche Pisilli, El Shaarawy e Paredes. I giallorossi dopo le prime tre partite hanno conquistato soltanto quattro punti, scivolando al 20esimo posto in classifica. Un altro passo falso rischierebbe di essere fatale, anche perché il prossimo avversario europeo sarà, sempre in trasferta, il Tottenham. Lazio-Porto Alle 21.00 in programma Lazio-Porto, con i biancocelesti di Baroni che guidano la classifica di Europa League a punteggio pieno, con nove punti in compagnia di Tottenham, Anderlecht, Ajax, Galatasaray, Francoforte, Midtjylland, Athletic Bilbao e Bodø/Glimt. Potrebbe essere sufficiente un punto per consolidare una posizione all'interno delle prime 24. Come da tradizione, in Europa ci sarà tanto turnover: in difesa giocheranno Gigot e Romagnoli, mentre a guidare l'attacco sarà Castellanos. Dia, non al meglio, partirà dalla panchina. Il capitano sarà Zaccagni, che lunedì sera contro il Cagliari in campionato ha festeggiato il ritorno in campo con il rigore decisivo. Esordio in coppa per Tavares, tra le rivelazioni della stagione. All'Olimpico previsti poco più di 30 mila tifosi. La Fiorentina in Conference League Per la cronaca, oggi gioca anche la Fiorentina, in Conference League. La Viola sfiderà l'Apoel Nicosia alle ore 21.00.

