RTL 102.5 offre ai suoi ascoltatori la possibilità di volare a Londra per assistere al concerto di Ed Sheeran di sabato 25 marzo alla The O2 Arena

RTL 102.5 offre a uno dei suoi fortunati ascoltatori la straordinaria possibilità di assistere, insieme ad un amico o ad un’amica, al concerto di Ed Sheeran del 25 marzo alla The O2 Arena a Londra e ascoltare per la prima volta live “EYES CLOSED”, il nuovo singolo del cantautore britannico in uscita il 24 marzo e primo estratto dal suo prossimo album “-“ (SUBTRACT), fuori dal 5 maggio. Da sabato 25 a domenica 26 marzo 2023, accompagnati da Cecilia Songini e Niccolò Giustini, gli ascoltatori non saranno semplici spettatori, ma diventeranno gli speciali inviati di RTL 102.5. Un'occasione imperdibile per vivere da vicino uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

Si tratta di un'esperienza unica, che RTL 102.5 offre ai propri ascoltatori con l'obiettivo di far vivere loro un'emozione indimenticabile attraverso la musica dal vivo di uno dei più grandi musicisti contemporanei. A partire da oggi 15 marzo e fino al 19 marzo, gli ascoltatori di RTL 102.5 avranno la possibilità di partecipare all’iniziativa nella sezione "Special & Contest" di RTL 102.5 Play e potranno aggiudicarsi questa incredibile esperienza comprensiva di volo andata e ritorno Milano/Londra, trasferimento dall'aeroporto di Londra all'hotel e viceversa, trasferimento dall'hotel alla location del concerto e viceversa, ingresso all'evento e pernottamento in hotel con prima colazione.