RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

Continua la classifica settimanale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2025. Al primo posto della classifica c’è “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao). A seguire, “Maschio” di Annalisa, che si classifica al secondo posto, “PRONTO COME VA” di The Kolors al terzo posto, “SERENATA” di Serena Brancale & Alessandra Amoroso al quarto posto e, alla quinta posizione, “Sto bene al mare” di Marco Mengoni ft. Sayf e Rkomi.

Come accadrà ogni domenica, la classifica settimanale, è stata svelata oggi in diretta da La Zac, durante “RTL 102.5 Power Hits Estate 2025”, lo speciale programma interamente dedicato al grande evento della prima radiovisione d’Italia. RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 è l’appuntamento più atteso dell’estate italiana e, il 1°settembre 2025, porterà all’Arena di Verona un incredibile cast di artisti e le loro canzoni, per decretare il Power Hits dell’estate italiana 2025.





LE CLASSIFICHE RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.





Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 17:00, saranno annunciate alcune delle canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. Alla fine della trasmissione, verranno anche annunciate le canzoni che occupano le prime tre posizioni della classifica settimanale. Ogni weekend, dalle 15:00 alle 17:00, gli ascoltatori avranno modo di conoscere l'intera classifica della settimana: il sabato dalla posizione 50 alla 26, e la domenica dalla 25 alla canzone che si trova al primo posto.

L'appuntamento per il grande evento di RTL 102.5 è fissato per l’1° settembre 2024 all'Arena di Verona completamente Sold Out!



