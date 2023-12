RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia festeggiano il Natale a “Case Connesse”

Dal 24 al 26 dicembre, RTL 102.5 e Radio Zeta celebreranno le feste natalizie insieme alla loro grande community. Gli ascoltatori, connessi tramite Zoom, apriranno virtualmente le porte delle proprie case alla prima radiovisione d’Italia, creando un momento di condivisione in cui potranno scambiarsi gli auguri con amici e parenti, con anche la possibilità di ricevere dei regali.

Grandi sorprese anche per gli ascoltatori di Radiofreccia che, dal 18 dicembre, potranno giocare a "Freccia Christmas a Case Connesse" per scambiarsi gli auguri in diretta nei giorni di festa e provare a guadagnarsi un regalo di Natale.

Per prenotare il collegamento con RTL 102.5 e Radio Zeta, e per giocare con Radiofreccia, basta andare su RTL 102.5 Play, nella sezione Special & Contest, e seguire tutte le istruzioni.

Ma non finisce qui: per salutare il vecchio anno e festeggiare l'arrivo del 2024, il 31 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, gli ascoltatori potranno collegarsi ai programmi di RTL 102.5 e Radio Zeta e scambiarsi gli auguri in diretta.