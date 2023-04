Runner trovato morto a Caldes, in Trentino. Secondo gli abitanti sarebbe stato aggredito da un orso

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Andrea Papi, giovane appassionato di corsa, ha deciso di andare ad allenarsi in montagna lo scorso mercoledì, ma, dopo aver mandato un messaggio alla madre verso le 17, nessuno ha più avuto sue notizie. È stata la fidanzata a dare l’allarme dopo che Papi non si è presentato ad una cena con gli amici alla quale era stato invitato. Dopo due ore è scattato l’allarme e diverse squadre di ricerca sono uscite per cercare il ragazzo. Il corpo è stato ritrovato a notte fonda, nel Comune di Cavizzana, con evidenti segni di ferite, verosimilmente inferte da un animale di grossa taglia. Non è ancora chiaro se si tratti di un orso né se l’animale si sia avventato su di lui prima o dopo il decesso, magari avvenuto per qualche altra ragione.





La preoccupazione dei residenti

Gli abitanti di Caldes, borgo da cui proviene Andrea Papi, non hanno dubbi: “E’ stato sicuramente un orso” e continuano "Ci sono state diverse aggressioni nella zona. Bisognava solo attendere la morte di una persona". Da diverso tempo in paese si parla di avvistamenti di orsi, con attacchi anche agli animali degli allevamenti locali. La convinzione degli abitanti viene rafforzata dal fatto che, appena un mese fa, sia stato aggredito da un orso un uomo di 38 anni mentre passeggiava con il cane in val di Rabbi, a pochi chilometri da Caldes. Alessandro Cicolini, l’escursionista che ha subito l’aggressione, è rimasto ferito alla testa e al braccio dopo essere stato attaccato lo scorso 5 marzo, riuscendo comunque a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. L’animale, denominato MJ5, un orso bruno maschio di 18 anni, è stato successivamente rintracciato grazie alle tracce organiche e il 10 marzo il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ne ha ordinato la cattura e l’abbattimento, che tuttavia non sono ancora avvenuti.