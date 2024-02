Agricoltori. Sabato di manifestazioni in mezza Italia. la prossima settimana assedio dei trattori a Roma

La premessa suona come una minaccia. Gli agricoltori puntano a Roma, la volontà è quella di assediare la capitale da lunedì prossimo. Decine di trattori sono già alle porte, al casello autostradale di Orte, inizialmente si sono piazzati in mezzo alla strada che si trova all'esterno dell'A1, intralciando anche con balle di fieno le macchine appena uscite dal casello ma hanno trovato una barriera umana di agenti del Reparto mobile di Roma, che li ha costretti a parcheggiare sulla rotonda. Un sabato di disagi anche ad Orvieto. Nel Sannio circa duecento i trattori in marcia da Benevento, i manifestanti hanno trovando la solidarietà e la comprensione degli automobilisti. Disagi ma nessun incidente pure davanti alla sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine. La Lega ha assicurato che non lascerà soli gli agricoltori. Abbiamo già presentato diverse proposte per andare incontro ad un settore penalizzato e vessato continuamente dalle scelte scellerate dell'Europa, scrive il Carroccio.

LEADER TRATTORI, MANIFESTAZIONE SI FA MA NON COME A BRUXELLES

"Siamo appena usciti dalla questura, la manifestazione si farà. Lunedì sera dopo l'incontro con la questura perché ci sono altri sopralluoghi da fare ma si farà. Comunicheremo la data lunedì sera dopo le 5. In Italia non faremo come a Bruxelles, non l'abbiamo mai fatto. Questo ci ha permesso di arrivare a Roma". Così Danilo Calvani, leader degli agricoltori, dopo l'incontro in questura a Roma per la manifestazione della prossima settimana. "Le politiche green sono devastanti per il nostro settore. Non tanto come concetto interno ma come politiche che ci impediscono di produrre. Ma non fermano il libero mercato che porta la merce in Europa. Il Green coridor fatto da vari governi con i paesi del nord africa. La Coldiretti non ci rappresenta più, questa classe dirigente andrebbe azzerata. Lollobrigida ha fatto governare la Coldiretti, fa le dichiarazioni che fanno loro. Il mondo agricolo però si è ribellato".