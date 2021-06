Samantha Cristoforetti guiderà Iss, la prima donna europea comandante della stazione spaziale

Samantha Cristoforetti partirà con gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines dalla Stazione della Florida, negli Stati Uniti, sulla navicella spaziale SpaceX Crew Dragon nel 2022. Alla sua seconda missione spaziale AstroSamantha sarà il quinto comandante della Stazione Spaziale Internazionale dell'Esa, la terza donna al mondo alla guida dell’Iss dopo due americane, prima di lei anche Luca Parmitano, che ha ricoperto il ruolo durante la sua ultima missione Beyond diventando il primo comandante italiano e il terzo europeo. Un’altra grande conquista tutta al femminile per la 44 enne trentina che, con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015, ha stabilito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo con 199 giorni nello spazio. Un incarico che Samantha Cristoforetti ha commentato con questo messaggio: "Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Europa è di per sé un onore. Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l'ora di sfruttare l'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla terra per guidare una squadra molto capace". Le decisioni sull'assegnazione dell'equipaggio e sul ruolo che ogni astronauta recita sulla Stazione vengono prese con il consenso del Multilateral Crew Operations Panel (Mcop), che comprende rappresentanti di tutti e cinque i partner internazionali: Esa, Nasa, la russa Roscosmos, la giapponese Jaxa e l'Agenzia spaziale canadese Csa.

CRISTOFORETTI LEADER COMPETENTE E FIDATA

L'astronauta dell'Esa Frank De Winne è stato il primo comandante europeo della Stazione Spaziale, ora rappresenta l'Esa nel Mcop come capo del Centro astronauti europeo. Per De Winne la nomina di Cristoforetti "dimostra il valore attribuito agli astronauti dell'Esa dai suoi partner internazionali". De Winne ha spiegato il ruolo del comandante della Stazione Spaziale, che lavora per promuovere lo spirito di squadra tra gli astronauti e tra gli equipaggi di terra e quelli spaziali, assicurando che tutti i membri dell'equipaggio possano lavorare al meglio. Cristoforetti "si è dimostrata una leader altamente competente e fidata durante la missione Neemo23 della Nasa. La sua esperienza e il suo atteggiamento la rendono una risorsa per Esa e per i nostri partner e so che ci servirà con orgoglio durante il suo viaggio nello spazio".