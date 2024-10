“San Siro Dance” powered by RTL 102.5: Gabry Ponte farà ballare l’Italia sabato 28 giugno 2025. Gabry Ponte a RTL 102.5: “Il più grande evento di musica dance mai visto in Italia. Felice ed emozionato per il mio primo concerto a San Siro!”

Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con “SAN SIRO DANCE”, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando ai fan un'esperienza indimenticabile e unica nel suo genere.

Ospite di “W l’Italia” su RTL 102.5, insieme ad Angelo Baiguini e Ambra, Gabry Ponte ha presentato l’evento in esclusiva in diretta: «Sarà un grande evento di musica dance come mai visto prima in Italia. Sono davvero felice ed emozionato di annunciare il mio primo concerto allo Stadio San Siro di Milano. L'idea è nata dal tour dell'anno scorso nei palazzetti, dove abbiamo registrato il tutto esaurito ovunque, con un'atmosfera di festa incredibile. Una grande famiglia che ballava, cresciuta insieme e unita ancora oggi. È stato in quel momento che ho capito che dovevamo andare oltre e creare qualcosa di ancora più grande»

Questo evento straordinario si inserisce perfettamente nel percorso tracciato da Lorenzo Suraci, fondatore di RTL 102.5, che negli anni '90 è stato il primo in Italia a portare la discoteca in radio. Grazie alla sua visione innovativa, RTL 102.5 ha rivoluzionato l'intrattenimento musicale, trasmettendo musica dance direttamente in FM, rendendo l'energia dei DJ set accessibile a milioni di ascoltatori. Ancora oggi, "La Discoteca Nazionale" va in onda ogni sabato sera, continuando questa tradizione e confermando RTL 102.5 come punto di riferimento per la musica e il divertimento, portando il mondo del clubbing direttamente nelle case degli italiani.

“Fin dal 1987, RTL 102.5 ha portato la discoteca Capriccio in radio e in tutta Italia. Oggi, con Gabry Ponte, gigante della dance, continuiamo quel percorso, iniziato tanti anni fa a Reggio Calabria (da dove andava in onda La Discoteca Nazionale) e poi esteso al resto d'Italia. Ora San Siro, tempio dello sport, diventerà il tempio della musica. A giugno 2025, con Gabry Ponte, RTL 102.5 farà ballare Milano e l'Italia”, dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5.

“SAN SIRO DANCE” celebrerà questa tradizione con una serata all'insegna del divertimento e della musica, dove Gabry Ponte farà ballare Milano sulle sue hit che hanno segnato la storia della dance. Sarà una notte di emozioni e ricordi indimenticabili, in cui RTL 102.5, ancora una volta, si confermerà come il punto di riferimento per le generazioni che hanno fatto della musica un'esperienza di vita.

I biglietti dell’evento saranno disponibili:

Pre-sale fanclub dalle ore 11:00 di domani, venerdì 18 ottobre

Pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 21 ottobre

General sale dalle ore 11:00 di martedì 22 ottobre

Per info: www.livenation.it