Sangiovanni torna sui social dopo mesi di silenzio: "Sto ritrovando una strada da percorrere"

"Mi fermo, non ho le energie fisiche e mentali per portare avanti la mia musica". Così, a febbraio scorso, Sangiovanni aveva annunciato tramite i social che si sarebbe preso un periodo di pausa. Nelle scorse ore il cantante 21enne scoperto da Amici di Maria De Filippi è tornato a parlare pubblicamente per la prima volta.

Sangiovanni torna sui social dopo mesi di silenzio

Sangio, come viene chiamato dai suoi amici e fan, ha scritto un post su Instagram, con tanto di scatto fotografico abbracciato ad un cane: "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa". Sangiovanni, che a febbraio scorso ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano Finiscimi, ha rivelato di essere tornato in studio di registrazione: "Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo. Mi sento sollevato, perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità. Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero".

Come sta Sangiovanni

Il sostegno di fan e colleghi

Quindi l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute e la speranza che presto possa tornare a fare musica: "Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta. Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà... Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni".Tra gli oltre cinque mila commenti al post, che ha totalizzato più di 150 mila like, anche quelli di colleghi, da Fiorella Mannoia a Gianni Morandi, da Alfa a Stash, da Fred De Palma a Dardust, ma anche di personaggi di spicco del mondo della televisione, da Antonella Clerici a Rudy Zerbi.