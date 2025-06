Sanremo 2017: Carlo Conti e Maria De Filippi tra Big e grandi ospiti

Durante la conferenza stampa al Casinò di Sanremo svelati i primi dettagli della kermesse

Carlo Conti in una conferenza stampa al Casinò di Sanremo ha presentato tutti i dettagli del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all'11 febbraio. E' stata presentata ufficialmente (dopo rumors, polemiche e anticipazioni) la co-conduttrice Maria De Filippi. "Ho accettato perché ho grande stima nei confronti di Carlo Conti, sulla televisione la pensiamo allo stesso modo. Ringrazio la Rai e Pier Silvio Berlusconi che mi ha sempre dato libertà in azienda", ha detto la punta di diamante di Mediaset. "Non ho partecipato alle selezioni dei Big perché Carlo è il direttore artistico e conduttore. Io parteciperò con tutta me stessa e la passione che ho al Festival". Carlo Conti ha anche rivelato che la De Filippi partecipa a titolo totalmente gratuito. Questi per ora gli ospiti confermati: Tiziano Ferro, Giorgia, MIKA, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man. Le anteprima del Festival saranno condotte da Federico Russo, Rocco Tanica ancora una volta per i collegamenti della sala stampa, confermato il Dopofestival con una puntata in più anche al sabato dopo la finalissima.

"Ho contattato Maria questa estate con un appuntamento e un caffè. Lei era in vacanza all'Argentario. Ci siamo incontrati diverse volte e fino al Patto di Follonica in cui abbiamo stretto l'accordo", ha spiegato Carlo Conti.



Poi il direttore artistico e conduttore ha spiegato che nelle prime due serate si esibiscono undici Big a serata. Gli ultimi tre della prima serata del martedì e gli ultimi tre della seconda del mercoledì si scontreranno in un mini torneo nella serata delle cover del giovedì. Ovviamente questi Big a rischio eliminazione non canteranno la cover ma la loro canzone di Sanremo. Due vengono eliminati definitivamente. Il venerdì ci saranno 20 Big in gara e alla fine saranno quattro eliminati perché nella finalissima il sabato si esibiranno 16 Big.



LE COVER DEI 22 BIG

Al Bano - Pregherò

Alessio Bernabei - Un giorno credi

Bianca Atzei - Con il nastro rosa

Chiara - Diamante

Clementino - Svalutescion

Elodie - Quando finisce un amore

Ermal Meta - Amara terra mia

Fabrizo Moro - La leva calcistica della classe '68

Fiorella Mannoia - Sempre e per sempre

Francesco Gabbani - Susanna

Gigi D'Alessio - L'immensità

Giusy Ferreri - Il paradiso

Lodovica Comello - Le mille bolle blu

Marco Masini - Signor tenente

Michele Bravi - La stagione dell'amore

Michele Zarrillo - Se tu non torni

Nesli e Alice Paba - Ma il cielo è sempre più blu

Raige con Giulia Luzi - C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ron - Insieme a te non ci sto più

Paola Turci - Un'emozione da poco

Samuel - Ho difeso il mio amore

Sergio Sylvestre - La pelle nera

