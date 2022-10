Sanremo 2022: Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Arisa, Gaia, Iva Zanicchi e Highsnob & Hu ai microfoni di RTL 102.5. Zanicchi: "La sala stampa non mi ha certo premiato, ma non mi aspettavo altro"

Oggi pomeriggio in “The Flight” sono intervenuti alcuni dei protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo: Cesare Cremonini, Gaia, Gianni Morandi, Arisa, Iva Zanicchi e Highsnob & Hu.





IVA ZANICCHI A RTL 102.5: “LA SALA STAMPA NON MI HA DI CERTO PREMIATO, MA NON MI ASPETTAVO ALTRO. DRUSILLA FOER? NON È ANDATA COME DICONO”

Iva Zanicchi concorre al Festival della canzone italiana con “Voglio Amarti”. Come sta andando il suo Sanremo? “Sta andando bene. La classifica non mi premia molto, ma io dico sempre la verità: la prima sera quando ho cantato a teatro ed ho avuto la standing ovation è stata una gioia immensa”, ha detto Iva Zanicchi. “La sala stampa non mi ha di certo premiato, ma non mi aspettavo altro. Sono contenta perché sto cantando con piacere, ho una canzone molto carina”.

La canzone che Iva Zanicchi ha portato quest’anno a Sanremo è stata scritta “ventinove anni fa”. “Questa canzone è stata semplicemente dimenticata da Italo Ianne. Quando ci siamo incontrati quest’estate gli ho chiesto una canzone per me e lui me l’ha inviata”.

Da ieri, Iva Zanicchi è anche al centro della polemica per un “siparietto” sul palco con Drusilla Foer. “Mi meraviglio, ma dopotutto il Festival è anche questo. Sono amica con Drusilla da anni, ci siamo scambiate tanti messaggi in questi giorni”, ha detto la cantante “Quando le ho detto che ‘ha anche qualcosa che io..’ mi sono fermata, perché stavo andando oltre. Allora le ho detto che lei è più colta e più intelligente di me, ma non si è sentito quello che ho detto perché avevo il microfono un po’ abbandonato. Si è sentita solo una parte, quindi non è andata come dicono. Bisogna ristabilire sempre la verità”, ha concluso Iva Zanicchi.

CESARE CREMONINI A “THE FLIGHT”: “HO CHIAMATO AMADEUS ALLE TRE DI MATTINA PER SCUSARMI PER AVER BALLATO CON SUA MOGLIE GIOVANNA”

Ieri sera è successo di tutto durante l’esibizione di Cesare Cremonini. “Giovanna, la moglie di Amadeus, mi ha concesso questo ballo. Ho chiamato Amadeus alle tre di mattina per scusarmi”, ha raccontato Cremonini. “C’era un pubblico bellissimo, un entusiasmo da stadio. Sono riuscito a ricreare uno spettacolo dentro lo spettacolo, una grande soddisfazione”.

I programmi per quest’estate? “Sono ottimista e non vedo l’ora. Questo Sanremo ha rimesso in circolo i sentimenti della musica dal vivo, ha ricreato le squadre per lavorare”, ha detto Cesare Cremonini.

Cos’altro avrà in serbo Cremonini musicalmente parlando? “Sono felice per l’uscita del nuovo album. ‘Colibrì’ e ‘La Ragazza del futuro’ sono collegate, una canzone parla dell’altra”, ha raccontato. “Ora c’è uno sviluppo di canzoni da scoprire nell’album. Quest’anno è stato particolare per gli artisti per creare un album, ci sono dei sentimenti basici, quelli che chiamo sentimenti smarriti”.

Un album che potrebbe essere definito concept? “È un insieme di canzoni che contiene una riflessione di vita”, ha raccontato Cesare Cremonini ai microfoni di RTL 102.5.

Il tour di Cremonini “si svolgerà in città importanti. Imola sarà una chiusura straordinaria”, ha rivelato Cremonini.

GIANNI MORANDI A RTL 102.5: “QUESTA SERA IL MIO MEDLEY SARÀ UN OMAGGIO A JOVANOTTI”

Un risultato importante nella nuova classifica per Gianni Morandi, che è terzo. “Menomale, spero di continuare”, ha detto Gianni Morandi. “Ci sono degli inseguitori molto forti”.

“Stamattina sono andato un po’ fuori dall’albergo, ho trovato delle persone e hanno cantato, la canzone è partita, ormai appartiene alla gente, non è più mia”, ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5.

Anticipazioni per questa sera? “Voglio fare un omaggio a Jovanotti e abbiamo unito quattro brani in cinque minuti. C'è un po’ di storia mia e un po’ di quella Jovanotti”, ha raccontato Morandi. “È un ringraziamento a Lorenzo per avermi scritto questa bella canzone”.

ARISA A “THE FLIGHT”: “NON MI CERCO MAI SU GOOGLE, SE NON PER GUARDARE COME REAGISCE LA GENTE A QUALCHE MIO COMPORTAMENTO SU INSTAGRAM”

Arisa sarà sul palco dell’Ariston con Aka7even. “Luca ha scelto una canzone non proprio semplice. Mi ha chiamata e mi ha detto di voler cantare ‘Cambiare’ di Alex Baroni”, ha detto Arisa. “Ho cantato l’inno che concorre con Malika ed ero veramente emozionatissima, stasera ancora di più”.

“Abbiamo fatto le prove la prima volta e sono uscite malissimo, l’arrangiamento è molto elaborato e lui mi guardava come per dire di aiutarlo”, ha raccontato Arisa.

Che ricordi ha Arisa del suo Sanremo? “Bei ricordi, ero una ragazzina anche se non sono passati tanti anni. Una grande emozione, un grande privilegio”, ha detto Arisa. “Mi ricordo che fu una votazione molto forte, molti volevano che vincessi”.

In Corso Matteotti ci sono le piastrelle di tutti i vincitori di Sanremo: “Non ho mai visto la mia. Mi crea ansia tutto ciò che mi riguarda: non mi cerco mai su google”, ha detto Arisa. “Guardo solo qualche notizia su come le persone hanno preso qualche mio comportamento su Instagram. Qualche pezzo di pelle in più”.

GAIA SU RTL 102.5: “QUEST’ANNO MI STO GODENDO SANREMO, NON HO L’ANSIA DELLA GARA”

Ieri sera Gaia si è esibita sulla nave a Sanremo. “È andata molto bene, un’esibizione diversa dal normale con un pubblico molto caloroso”, ha raccontato Gaia. “Non ho l’ansia per la gara, sto facendo i miei giri qui per Sanremo con molta tranquillità”.

Molti si chiedono come Gaia abbia fatto a ballare con quelle scarpe. “Ho utilizzato dei tacchi molto comodi, ha aiutato il fatto che avessi la mia band sul palco che mi ha dato calore, è stato tutto bellissimo”, ha concluso.

HIGHSNOB & HU A “THE FLIGHT”: “CI AVEVANO DETTO DI NON SPERARE TROPPO DI ESSERE PRESI A SANREMO. NON STRAVOLGEREMO TENCO, MA LO CELEBREREMO”

Highsnob & Hu sono in gara con “Abbi cura di te”. “Stiamo benissimo, siamo elettrizzati e abbiamo un bel sorriso stampato in faccia. Siamo in attesa di fare le prove per la cover di stasera”, hanno raccontato ai microfoni di RTL 102.5.

“Abbiamo fatto un bellissimo lavoro di orchestrazione. Tenco non lo stravolgeremo, ma lo celebreremo al massimo. Mr. Rain darà un apporto creativo davvero inaspettato, ma non stravolgeremo il pezzo. Abbiamo troppo rispetto per Tenco”, hanno detto Highsnob & Hu. “L’orchestra sarà protagonista, il duetto non è solo con Mr.Rain. Grazie al nostro direttore d’orchestra Enrico Melozzi”.

Come si sono scelti per questa esperienza Highsnob & Hu? “Ci siamo incontrati dopo che Hu ha cantato a Sanremo Giovani lo scorso anno, stavo votando perché accedesse alle fasi finali della competizione”, ha detto Highsnob. “Abbiamo capito che eravamo sulla stessa linea d’onda”.

“Ci avevano detto di non sperare troppo di essere presi a Sanremo”, ha detto Hu. “Alla fine, invece, è successo. Siamo orgogliosi di far arrivare a tante persone la nostra canzone”.