Fiorella Mannoia a RTL 102.5: “Fiera della canzone che ho cantato. Non importa la posizione in classifica, ci sono canzoni che restano indipendentemente dalla loro posizione”

Fiorella Mannoia è stata ospite di RTL 102.5 nel corso de ‘L’indignato Speciale’. In compagnia di Enrico Galletti, Barbara Sala, Davide Giacalone e Andrea Pamparana, l’artista ha commentato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Il suo brano, ‘Mariposa’, si è aggiudicato il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo in gara al Festival di Sanremo 2024.

«Sono molto felice di aver conquistato il premio per il miglior testo, un riconoscimento a cui tenevamo molto perché il premio è molto ambito. Siamo felici così, tutti gli autori. Il festival si è concluso per noi nel migliore dei modi», commenta Fiorella Mannoia a RTL 102.5. «Nella prima serata, all'esordio, sentire il calore del pubblico in sala è stato emozionante. Non mi aspettavo una reazione così calorosa la prima volta che sentivano la canzone; già battevano le mani. Questo dimostra che la canzone è piaciuta. Ho ricevuto solamente commenti positivi, quindi credo che, in generale, la canzone sia stata ben accolta. È una canzone a cui tengo tantissimo, un manifesto femminile. Poi, Sanremo è così. Non importa la posizione in classifica, ci sono canzoni che restano indipendentemente dalla loro posizione. Sono felice e fiera della canzone che ho cantato», aggiunge.