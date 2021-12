Sanremo edizione numero 72, ecco la rosa dei 22 big annunciati al TG1 dal direttore artistico Amadeus

IL SETTIMANALE “CHI” NE AVEVA ANTICIPATI 16

Negli ultimi giorni sono arrivate le indiscrezioni di 'Chi': il magazine aveva tirato fuori un elenco di 16 artisti su 22 citando Emma, Elisa, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e Gianni Morandi. Un elenco solo parzialmente azzeccato.





UN EDIZIONE A META' TRA IL VINTAGE E L'INNOVATIVO

Scorrendo i nomi balza subito all'occhio il ritorno di Massimo Ranieri, protagonista di epici duelli con Gianni Morandi , la presenza di interpreti un po' dimenticate, come Iva Zanicchi e Donatella Rettore. Emma e Achille Lauro sono ingredienti che in certe occasioni non possono mancare. c' è tanta Generazione Z e i grandi ritorni, già ricordati. Il cast è composto in gran parte da artisti giovani, beniamini dei millennials e campioni su Spotify, da Blanco in coppia con Mahmood ad Aka7even, da Sangiovanni a Rkomi. Un discorso a parte merita il ritorno, per il quarto anno consecutivo all'Ariston, di Achille Lauro, in grado di sfornare hit ma anche di garantire momenti di grande spettacolo e qualche polemica per le sue messe in scena all'insegna dell'eccesso. Torna anche Irama, costretto a partecipare solo a distanza in video lo scorso anno alla fase finale del festival a causa della quarantena, dopo un caso di positività nel suo staff. Poi c'è il pop delicato di Michele Bravi, il latin pop della spagnola Ana Mena (già regina delle classifiche italiane in coppia con Rocco Hunt), il cantautore indie di Giovanni Truppi, il rap di Dargen D'Amico e quello di Highsnob in coppia con Hu.