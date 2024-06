Schianto al casello di Rosignano sulla A 12, il bilancio è di tre morti e sei feriti

Lo schianto è avvenuto attorno alle 13, sulla A12, al casello di Rosignano. Il bilancio è di tre morti e sei feriti tra cui due fratellini di tre e sei anni, le cui condizioni non sono gravi. Vi erano due auto in coda che attendevano di immettersi sulla statale Aurelia quando è sopraggiunta una vettura con a bordo un cittadino tedesco di 61 anni alla guida e la moglie dell’uomo di 67 anni, entrambi deceduti. Il mezzo, forse a causa di un malore del conducente, ha investito le due macchine in fila e si è ribaltato, finendo contro la struttura della barriera autostradale e la cabina del casellante, rimasto illeso. La terza vittima è un ragazzo di 21 anni italiano che si trovava su un utilitaria con la fidanzata, quest’ultima è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sull'A12 è stato chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Livorno tutti in codice verde.