Scuola, pronti (o quasi) alla ripresa: il calendario per regione e il nodo delle cattedre scoperte

Manca poco alla ripresa delle lezioni, pochi giorni e le aule torneranno a riempirsi di ragazzi e ragazze che hanno riposato nella pausa estiva. Gli istituti, a onor del vero, sono stati frequentati già nelle ultime settimane dagli studenti impegnati nei corsi di recupero per gli esami di riparazione di settembre o, in più rari casi, da attività extra organizzate da docenti particolarmente virtuosi. Tuttavia, la certezza del ritorno alla routine scolastica si accompagna ai dubbi relativi al numero di insegnanti disponibili: anche quest’anno il tema delle cattedre scoperte rimane di scottante attualità e si conferma uno dei principali disagi per studenti e famiglie. Basti pensare che in molte scuole elementari il tempo pieno rischia di slittare di un paio di settimane.





Le date di rientro

Andiamo per gradi, soffermandoci sulle (poche) certezze che al momento abbiamo a disposizione. Il giorno in cui si tornerà a scuola viene stabilito dalle regioni sulla base dell’autonomia e fermo restando il numero complessivo di giorni di lezione che – indipendentemente dal luogo – deve rimanere per tutti lo stesso. Occorre dunque ponderare il calendario tenendo conto di festività locali, chiusure straordinarie o forzate e derivanti “ponti”.

Dunque, i primi a tornare in classe saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano: per loro previsto il rientro il 5 settembre; nella stessa data inizieranno le attività anche i bambini delle scuole dell'infanzia della Lombardia. Successivamente, il 9 settembre, sarà il turno degli alunni della Provincia autonoma di Trento. Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto riprenderanno le lezioni l'11 settembre. Il giorno dopo, il 12, toccherà agli studenti di Campania, Lombardia, Molise e Sardegna. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli allievi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, il 16 settembre.