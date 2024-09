Serie A, 5ª giornata inizia oggi, ma i big match si giocano sabato e domenica Photo Credit: agenziafotogramma.it

Juventus-Napoli e Inter-Milan le partite più attese del nuovo turno di campionato. Nel derby Fonseca si gioca il futuro sulla panchina rossonera

Dopo l'abbuffata di Champions League (con le radiocronache in diretta di tutte le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna), oggi torna in campo la Serie A. L'antipasto della quinta giornata è light, in attesa delle portate più pesanti, in arrivo tra sabato e domenica. Il turno si chiuderà lunedì 23 settembre. Serie A: gli anticipi della quinta giornata Oggi, venerdì 20 settembre 2024, alle 18.30 il fischio di inizio di Cagliari-Empoli, con i padroni di casa alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo due pareggi e due sconfitte. Gli ospiti stanno facendo bene, avendo nel bottino già 6 punti ed essendo fino a questo momento imbattuti. In serata, alle 20.45, sarà la volta di Verona-Torino, due squadre in buona salute che cercheranno di fare punti per rimanere nella parte alta della classifica. Gli scaligeri hanno 6 punti, i granata addirittura 8. Juventus-Napoli accende il sabato della Serie A Domani, sabato 21 settembre, alle 15.00 in programma Venezia-Genoa, mentre alle 18.00 andrà in scena il big match Juventus-Napoli, con l'ex Antonio Conte al ritorno allo Stadium di Torino per la prima volta con i tifosi bianconeri (ci era già tornato, ma in tempi di covid). Gli azzurri al momento hanno un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri di Motta, reduci dal facile successo in Champions League contro il Psv. In serata Lecce-Parma, che in classifica si equivalgono con quattro punti. Il derby di Milano domenica sera La domenica si apre alle 12.30 con Fiorentina-Lazio e prosegue, alle 15.00, con Monza-Bologna e alle 18.00 Roma-Udinese. Sarà la prima volta di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi. Non una partita sempre per i capitolini, visto che i friulani sono stati protagonisti di un grande inizio di stagione, meritandosi il ruolo di capolista con dieci punti all'attivo. Alle 20.45 la sfida più attesa: Inter-Milan. Si tratta di un derby particolarmente delicato per Fonseca, che si gioca la permanenza in panchina, dopo la deludente sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League. In caso di sconfitta, il portoghese potrebbe essere licenziato. Al suo posto in pole ci sarebbe Maurizio Sarri. La quinta giornata si chiude lunedì La quinta giornata di campionato si concluderà lunedì 23 settembre, alle 20.45, con Atalanta-Como. La Dea ieri sera ha giocato in Champions League contro l'Arsenal. Il pareggio a reti inviolate lascia un po' di amaro in bocca a Gasperini, soprattutto considerando il calcio di rigore fallito da Retegui nel secondo tempo.

