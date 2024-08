Serie A, Bologna-Empoli 1-1, Lecce-Cagliari 1-0, Lazio-Milan 2-2, Napoli-Parma 2-1

LAZIO-MILAN 2-2

Pareggio tra Lazio e Milan, con i rossoneri ancora senza vittorie in questo campionato. Foseca lascia fuori dagli 11 iniziali Calabria, The e Leao per scelta tecnica. Rossoneri in vantaggio al primo calcio d'angolo con un colpo di testa di Pavlovic all'8'. Dopo il gol sono i rossoneri a tenere palla e a farsi vedere in avanti in più occasioni, soprattutto con le imbucate di Pulisic e Okafor. Nel secondo tempo la Lazio spinge e al 62' trova il pari con Castellanos. Dia serve Nuno Tavares che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo per l'attaccante che di piatto la mette in rete per l'1-1. Poi al 66' il sorpasso: Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, Dia anticipa Pavlovic e buca Maignan per il 2-1. A questo punto fonseca Cambia, dentro Theo e Leao, ed un minuti dopo il suo ingresso è proprio il portoghese a trovare la rete del pareggio: Theo Hernandez per Abraham che controlla e serve Leao per il 2-2. Nel finale all'80' Maignan salva i rossoneri: Castellanos serve in area Zaccagni, l'esterno solo davanti a Maignan si fa ipnotizzare dal portiere francese con Pavlovic che poi libera. Al 94' Abraham impegna Provedel che manda in angolo e salva i suoi per il 2-2 finale.





NAPOLI-PARMA 2-1

Partita incredibile al Maradona, con la squadra di Antonio Conte che ribalta il Parma rimasto in 10 uomini solo nei minuti di recupero. Grande prova dei parmigiani nel corso del primo tempo al Maradona, con gli ospiti chiudono in vantaggio per 1-0, grazie al gol su calcio di rigore al 17' di Bonny che si era procurato il penalty travolto da Meret. Al 40' Kvaratskhelia impegna Suzuki ma è troppo poco. Il georgiano ci riprova nella ripresa al 51' e al 55' ma Suzuki è attento. Al 63' subito un'occasione per Lukaku appena entrato. Il nuovo 11 del Napoli viene servito in area di rigore a tu per tu con Suzuki, ma si fa ipnotizzare dal portiere del Parma. Al 66' ancora Napoli avanti con uno schema su punizione: palla morbida di Kvaratskhelia verso il secondo palo per Buongiorno che colpisce di controbalzo centrando in pieno la traversa. La gara cambia al 75': cartellino rosso per il portiere Zion Suzuki e Parma in 10 uomini con tante polemiche per il secondo giallo. Gli ospiti avevano però finito i cambi, quindi a difendere la porta va il difensore Delprato. Assedio a questo punto del Napoli conKvaratskhelia, Lukaku e Simeone. Ma negli 11 minuti di recupero il Napoli la ribalta: al 92' Spinazzola serve Lukaku al centro dell'area che si gira sul mancino e conclude ad incrociare verso il palo di destra battendo Delprato per l'1-1. La squadra di Conte continua a spingere e al 96' completa la rimonta: David Neres crossa verso il secondo palo per Anguissa stacca più in alto di tutti e sigla il 2-1. Il Parma tenta il tutto per tutto e sfiora il pari al 105' con Osorio che di testa serve Almqvist per un tiro a botta sicura che Meret respinge in angolo salvando il Napoli.









BOLOGNA-EMPOLI 1-1



A Fabbian risponde Gyasi: succede tutto nei primi quattro minuti, al Dall'Ara, dove la sfida tra Bologna ed Empoli finisce in parità, con un gol per parte. Se l'obiettivo del Bologna è confermarsi nella lotta per l'Europa, allora la stagione rossoblù comincia di rincorsa e la squadra di Italiano dovrà cambiare passo in fretta: secondo pareggio casalingo in tre giornate. A fermare Orsolini e compagni, questa volta è l'Empoli. Altro gol su calcio piazzato (dopo il rigore di Orsolini con l'Udinese) per i rossoblù, ancora senza gol su azione e al quinto incassato in tre giornate. E' invece la salvezza l'obiettivo dell'Empoli, che parte di corsa: dopo il colpaccio in casa della Roma, ferma anche il Bologna, mettendo in carniere il quinto punto in classifica e confermandosi imbattuta dopo tre giornate, due delle quali giocate lontano dal Castellani. Al pronti via è subito vantaggio dei padroni di casa, che conquistano un corner: batte Miranda, spizza Beukema e sul secondo palo irrompe Fabbian, perso da Viti. Due minuti più tardi è già 1-1: Fazzini semina Freuler e apre la difesa con la verticalizzazione per Pezzella il cui cross trova Gyasi libero di mettere palla in rete di petto a due passi dalla riga. L'Empoli è ordinato: al minuto 38 Pezzella trova Solbakken, che a tu per tu con Skorupski spara sul portiere a due metri dalla porta. Ma dietro balla anche l'Empoli, con Goglichidze calcia un rinvio sul volto di Gyasi: la palla si trasforma in un assist per Orsolini, che a tu per tu con Vasquez spara alto. Nel secondo tempo il cambio di ritmo non arriva. Il Bologna non punge, l'Empoli con i cambi perde qualità, ma non si sbilancia e concede poco o nulla.





LECCE-CAGLIARI 1-0

Il Lecce batte il Cagliari 1-0 alla fine di una gara vibrante e di cuore, giocata per l'intera ripresa in dieci per l'espulsione di Dorgu (su indicazione del Var) sulla fine del primo tempo. Il pressing dei padroni di casa viene premiato al 26'. Corner, palla sul secondo palo per Gaspar che la mette dentro, Krstovic anticipa tutti e di destro insacca per il vantaggio giallorosso. I ritmi, dopo una prima mezz'ora di gara abbastanza intensa, cominciano ad abbassarsi, ma è sempre il Lecce a condurre le danze. Proprio sul finire brutta entrata di Dorgu su Prati: è giallo per il calciatore del Lecce. L'arbitro Fabbri, richiamato al Var, va a rivedere l'entrata e cambia il colore del cartellino: per Dorgu rosso, e via degli spogliatoi presa in anticipo (44'). Nel secondo tempo gli ospiti partono subito forte, complice anche la superiorità numerica. Ci pensa Falcone a tenere in vita i suoi, grazie a un vero e proprio miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Azzi (53'). Gotti fiuta il pericolo, corre ai ripari e getta nella mischia Morente al posto di Oudin (56'). In una delle sue tante sgroppate ci prova Banda (61') con un tiro a giro dalla destra dell'area di rigore: palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere sardo. Il Cagliari attacca a briglia sciolta e ci vuole ancora una prodezza di Falcone che si oppone ancora ad un imprendibile Luvumbo (86'). E quando non ci arriva il portiere giallorosso, con tutti gli schemi ormai saltati, ci pensa la traversa a fermare l'attacco sardo. Viola si presenta a tu per tu con Falcone, ma la sua conclusione colpisce in pieno il montante (89'). Sette minuti di recupero e c'è anche il tempo (94') per salutare l'esordio in maglia giallorosso per Ante Rebic al posto di Krstovic. Primi tre punti stagionali per il Lecce, in dieci per tutta la ripresa, Cagliari tenace ma sulla sua strada ha trovato un super Falcone ed i legni.