Serie A, Cremonese-Lecce 0-2, Roma-Empoli 2-0, Sassuolo-Atalanta 1-0

Cremonese-Lecce 0-2

La Cremonese, semifinalista di Coppa Italia dopo aver battuto Napoli e roma, resta ancora senza vittorie in campionato e all'ultimo posto in classifica con 8 punti. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni il Lecce prende in mano il gioco al 50' Colombo sfiora il vantaggio di testa, ma al 58' il gol arriva: cross di Hjulmand e colpo di testa questa volta vincente del difensore Baschirotto, al terzo gol in stagione. La Cremonese prova a reagire con Sernicola ma la conclusione termina al lato. Al 69' i giallorossi raddoppiano: Meité perde palla sul pressing di Gonzalez, con Strefezza che si invola verso il limite dell'area, da dove fa partire un sinistro a giro imprendibile per il 2-0. La formazione di casa accusa il colpo e al 83' rischia il tris con Colombo che manda in porta Banda, ma Carnesecchi devia in corner.





Roma-Empoli 2-0

La Roma si impone 2-0 all'Olimpico sull'Empoli grazie all'uno-due nei primi minuti di partita con le reti di Ibanez e Abraham e riscatta la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese. I giallorossi grazie a questo successo salgono a 40 punti agganciando momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica. Al 2' Roma in vantaggio. Calcio d'angolo di Dybala, Ibanez schiaccia di testa e beffa Vicario per l'1-0. Passano pochi minuti e al 6' i giallorossi raddoppiano: ancora calcio d'angolo di Dybala, questa volta è Abraham a schiacciare di testa e ad infilare Vicario. L'attaccante inglese dopo essersi sbloccato cerca la seconda rete personale e al 24' ancora su d'angolo di Dybala, incorna di testa ma Vicario devia in angolo. Ad inizio ripresa ancora Roma pericolosa e Vicario straordinario con un triplo miracolo, prima su una conclusione di Dybala, poi il tiro ravvicinato di Mancini e infine il colpo di testa di Abraham sotto porta che il portiere dell'Empoli devia con i tacchetti alti. L'Empoli cerca una reazione e al 53' ci prova Baldanzi che parte in solitaria e calcia dal limite ma Rui Patricio, attento, para in due tempi. La Roma addormenta a questo punto la gara e porta a casa tre punti importanti.





Sassuolo-Atalanta 1-0

Il Sassuolo dopo il successo per 5-2 di San Siro contro il Milan batte anche l'Atalanta e sale a 23 punti, portandosi a +10 dalla zona retrocessione. Per la squadra di Gasperini invece secondo ko di fila in una settimana, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Inter. Sassuolo che parte forte e schiaccia l'Atalanta nella propria tre quarti, senza però essere mai realmente pericoloso in zona gol. Al 30' l'episodio che cambia l'equilibrio del match: rosso diretto per Mahele per un brutto intervento, ed Atalanta in 10 uomini. La giocata decisiva la firma Laurienté, che al 55' accentrandosi dalla sinistra infila l'angolino alle spalle di Musso. Gaperini prova con i cambi, dentro Zapata, Pasalic e Muriel, con Zapata che di testa colpisce una traversa. Nel recupero espulso anche Muriel.