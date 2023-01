Serie A, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0

Cremonese-Inter 1-2

L'Inter batte la Cremonese in rimonta e sale così al momentaneo secondo posto in classifica, a -10 dal Napoli, mentre la Cremonese resta ancora senza vittorie in questo campionato, in ultima posizione con 8 punti. I padroni di casa passano in vantaggio con un gran gol di Okereke, che all'11' con un tiro a giro dal limite dell'area sorprende Onana. La reazione dell'Inter è veemente, trascinata da Lautaro Martinez che al 21' trova il pareggio ribattendo a rete una corta respinta di Carnesecchi. L'argentino nella ripresa trova la doppietta al 65', su perfetto assist di Dzekp, gol che vale la vittoria. Nerazzurri che riscattano la sconfitta di lunedì scorso contro l'Empoli e possono così prepararsi ora all'intensa settimana: prima i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi domenica prossima il derby contro il Milan.





Empoli-Torino 2-2

Finisce pari il match fra Empoli e Torino, al termine di una partita a due facce: deludente nel primo tempo, sbloccata solo da un colpo di testa al 37' del difensore Luperto, al primo goal in Serie A. Emozionante invece nella ripresa: il Torino si ravviva con i cambi, ma il palo e Vicario fermano prima Ricci e poi Miranchuk, ed arriva il raddoppio dell'Empoli: Marin al 69' trova un gran gol con un tiro da fuori area. La partita sembra chiusa, ma i granata trovano la rimonta in 3 minuti tra l'82' e l'85' con due belle giocate di Ricci e Sanabria e sfiorano al 90' la clamorosa vittoria, ma il palo ferma Miranchuk.





Atalanta-Sampdoria 2-0

L'Atalanta batte la Sampdoria e raggiunge in classifica il Milan a 38 punti, in piena zona Champions League, mentre per la Sampdoria è la quarta sconfitta consecutiva, che la relega al penultimo posto. La squadra di Gasperini domina in lungo ed il largo, trova il gol del vantaggio al 42' del primo tempo con Mahele, ed il raddoppio ad inizio ripresa, con una perla di Loomkman: al 57' il nigeriano si invola sulla fascia destra, salta due uomini e con un potente tiro a filo d'erba firma il 2-0. Per la Sampdoria è sempre più crisi, i cambi non funzionano ed i problemi societari condizionano la squadra.