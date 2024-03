Serie A, il Napoli batte una Juventus sprecona; il Bologna sempre più quarto dopo aver vinto a Bergamo

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

Al netto di una stagione che resta deludente, il Napoli si è tolto la soddisfazione di battere la Juventus. Che stavolta ha creato più occasioni del solito, ma non è bastato. Nel primo tempo i partenopei ci hanno provato e hanno raccolto il premio dei loro sforzi al 43esimo minuto con il bel gol di Kvaratskelia, bravissimo nel colpire al volo, con grande coordinazione, un respinta corta di Bremer: palla in rete. Il Napoli però ha anche concesso molto alla Juventus, sul taccuino tre occasioni clamorose per Vlahović: nella prima il serbo può colpire di testa da ottima posizione ma non inquadra lo specchio della porta, nella seconda è bravo a superare Meret con uno scavino ma colpisce il palo, nella terza non sfrutta un regalo della difesa avversaria e spara frettolosamente alto. Altro spreco, di Miretti, a inizio ripresa. Poi quando i partenopei sembrano poter anestetizzare la Juve, arriva il pareggio di Federico Chiesa, con un bel diagonale rasoterra. Ma il Napoli ha il merito di ributtarsi in avanti: Osimhen guadagna un rigore, dal dischetto si fa parare il tiro da Szcesny ma Raspadori trova il tap in vincente. La Juventus ora ha un solo punto di vantaggio sul Milan, l’Inter – che si prepara ad ospitare il Genoa, può volare a + 15.





ATALANTA-BOLOGNA 1-2

Il Bologna fa sul serio, la vittoria di Bergamo rafforza il quarto posto dei rossoblù. Thiago Motta tiene la Roma -4 e ricaccia l’Atalanta a-5. Per i bergamaschi un solo punto nelle ultime tre partite, e alle viste c’è la sfida la Juventus. Nel primo tempo la squadra di Gasperini ha tenuto bene il campo, ha subito avuto un’occasione importante con De Katelaere e si è portata in vantaggio con Lookman al 28esimo: tap in vincente dopo la respinta corta di Skorupski su tiro di Zappacosta. A inizio ripresa però è sceso in campo un Bologna diverso, molto più convinto; il ribaltone in tre minuti ha preso forma prima con il rigore guadagnato da Saelemakers e poi trasformato da Zirkzee, successivamente con il gol dal limite di Ferguson. Una volta sotto l’Atalanta con orgoglio ha cercato il pareggio, ma si è anche esposta alle ripartenze degli emiliani. Sabato prossimo il Bologna ospiterà la capolista Inter, ci sarà da divertirsi.